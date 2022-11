Más de un centenar de grovenses reclaman “o dereito á saúde” y atención pediátrica ante la Xunta de Galicia

Más de un centenar de vecinos de O Grove participaron ayer en la manifestación convocada por la Plataforma SOS Sanidade Públida frente a la Xunta de Galicia, en Santiago de Compostela, exigiendo a las administraciones proporcionar atención pediátrica en el municipio, “para reclamar o dereito á saúde, denunciar o desamparo total dos nosos cativos e o desmantelamento dos PAC”.





Asimismo, en el manifiesto leído en San Caetano se acusó a la Xunta de privar “o dereito de asistencia sanitaria” a 1.500 personas en edad de atención pediátrica en O Grove, dejándolas a su suerte y en una situación de “desesperación”, lo que supondría una vulneración de la Constitución. Además, se achaca a la institución autonómica la financiación a la sanidad privada, en detrimento de la pública, y la falta de médicos de guardia en los PAC, derivando a otros departamentos sanitarios del área, provocando un “servicio colapsado”, como en el caso del Hospital Provincial, donde se forman colas de “hasta siete horas”, según indica una de las madres presentes. Por último, el manifiesto califica de “maltrato” las políticas del Sergas frente a los trabajadores.





Igualmente, Rafael Iglesias, portavoz de la plataforma, asegura que “arrastramos meses de falta de facultativos” y que debido al ratio de población al municipio le corresponden dos pediatras y “llevamos muchísimos meses sin ninguno”.





Críticas al anuncio de pediatra

Por otra parte, los concelleiros municipales del BNG, David Torres y Sara Abeijón, así como el coordinador de EU, José Antonio Otero, participaron en la movilización de San Caetano, donde criticaron con dureza el anuncio de la Xunta de un nuevo pediatra en el municipio.





En este sentido, Torres acusa a la institución de engañar a la ciudadanía al destinar a un especialista de este área que solo se incorporará “durante un par horas seis días ao mes”, lo que no cumple con la demanda de los vecinos, “nin cubrirá as necesidades para atender adecuadamente as nosas crianzas”.

En este sentido, Otero concuerda con el portavoz del BNG municipal y asegura que “Non é a solución” tener asistencia pediátrica dos días a la semana y, además, subraya que se limita “unicamente a revisións sin consulta médica”, lo que no cambiaría la situación de “desamparo” denunciada por la plataforma.





A los ediles municipales de los partidos se sumó la diputada autonómica y portavoz de Sanidade del BNG, Montse Prado, que denunció la “situación dramática da Atención Pediátrica” en Galicia y, concretamente, en la comarca de o Salnés “dende hai meses”.





En consonancia con lo apuntado en el manifiesto, Prado alertó de que “o PP está poñendo en risco a saúde dos nenos”, privando a este colectivo de atención sanitaria “de calidade”, así como advirtió del aplazamiento de servicios no urgentes, como las revisiones periódicas, los controles de salud o el calendario de vacunación, claves en el apartado de prevención de enfermedades, según destaca.





De esta manera, Prado concluye que “as crianzas teñen dereito á asistencia polos profesionais especialistas en pediatría” y que la estrategia de la Xunta empuja a las familias de O Grove a derivar la atención primaria de sus hijos a la sanidad privada, “non por escolla, senón por pura necesidade”, con el objetivo de “desmantelar” la atención pública.