La centolla alcanza los 24 euros tras la captura de más de cuatro toneladas

La primera jornada de la campaña de la centolla se saldó en O Grove con la captura de más de cuatro toneladas del crustáceo, concretamente 4.139,20 kilos. A primera hora de la tarde, los marineros trasladaban hasta la lonja su preciada carga para dar paso a la subasta inicial de la temporada.





En la primera puja la centolla alcanzó un precio de 24,35 euros por kilo, mientras que en las sucesivas el valor fue bajando hasta llegar a venderse las últimas unidades en el precio mínimo marcado, nueve euros. La media del día se situó en 12,98 euros y la recaudación total ascendió hasta los 53.736, 77 euros.





El patrón mayor en funciones de la Cofradía de Pescadores de San Martiño, Antonio Otero, realizaba una valoración positiva de este primer día de campaña, aunque señalaba que algunos barcos no habían alcanzado el tope marcado por la Xunta, que se sitúa en 35 kilos diarios. En cualquier caso, Otero indicó que “foi ben para ser o primeiro día e vir de onde vimos, que é de non gañar un peso”. Además, recordó que esta campaña “é o noso agosto, vén como auga de maio”.





En Cambados, por el contrario, las valoraciones no fueron tan positivas, al considerar que “hai produto, pero o prezo non acompaña”. En la lonja cambadesa los precios oscilaron entre el mínimo y un techo de 14,20 euros en la primera subasta tras la captura de más de 400 kilos.





Jornadas gastronómicas

Coincidiendo con el final de la veda de la centolla y las primeras capturas, se dio también el pistoletazo de salida a la vigésima edición de las jornadas gastronómicas, que organiza la asociación de empresarios Emgrobes y en las que participan 20 establecimientos hasta el próximo 11 de diciembre. El Museo da Salga acogió la presentación del evento con la presencia del directivo de la entidad, Pablo Agrelo, la exconcursante de Masterchef, Ofelia Hentschel, el alcalde de O Grove, José Antonio Cacabelos, la diputada provincial, Ana Laura Iglesias, y el delegado de la Xunta en Pontevedra, Luis López.





En sus intervenciones todos ellos coincidieron en animar a todo el mundo a visitar O Grove para degustar la centolla, y en ensalzar la labor de los trabajadores del mar, como mariscadoras, redeiras o marineros, para hacer posible que el producto llegue a los platos con la mayor calidad. “A mellor centola do mundo está aquí”, resumió Ofelia Hentschel.





Evento desestacionalizador

Durante la presentación también se puso en valor la importancia de estas jornadas como elemento desestacionalizador y como una forma de dar continuidad a la Festa do Marisco, celebrada a principios del mes de octubre.





En este sentido, Cacabelos destacó que O Grove “é un exemplo, porque no mes de outubro somos a referencia en toda Galicia coa Festa do Marisco, e desde hoxe ata a ponte de decembro seremos a referencia”. Así, añadió que en estas jornadas “produtores, empresarios e hosteleiros van da man para sacar adiante un proxecto, porque sen estas xornadas a maioría de locais turísticos do Grove estarían pechados de cara á campaña seguinte”.





A lo largo de esta semana, el evento será presentado en Lalín y Gijón con el objetivo de atraer más visitantes del resto de Galicia y de España.