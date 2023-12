El centro de salud de A Illa acusa la ausencia de uno de sus tres médicos y apenas hay citas libres

La dificultad para lograr una cita médica en el centro de salud de A Illa aumenta. El centro sanitario sufre ahora la marcha de uno de sus tres médicos y la aplicación telemática para cita previa arrojaba ayer para algunos pacientes un panorama complicado si querían reservar una consulta con su facultativo: En todo lo que resta de mes no había ayer ningún día libre y en enero ya solo quedaba una única jornada con disponibilidad.



El BNG ya había criticado públicamente en sus redes hace unas semanas esperas de hasta quince días vista, pero la situación ha empeorado.



Además, uno de los tres médicos del centro de salud afronta ahora la jubilación. De hecho, ya no está prestando consulta.

Preguntada el área sanitaria Pontevedra-O Salnés a respecto de esta situación, explican que el facultativo no estará formalmente jubilado hasta febrero. Actualmente no presta servicio al estar disfrutando de los últimos permisos previos a la jubilación, tanto del año 2023 en curso como los que le corresponden en 2024.



La previsión del Sergas es que “en cuanto sea efectiva la jubilación”, es decir, en febrero, “el área sanitaria mantiene su compromiso de ofertar dicha vacante, que se confía administrativamente en cubrir con rapidez”.



Mientras tanto, el área realiza gestiones para “intentar cubrir con prolongación de jornada de otros medicos esa ausencia, dado que no hay sustitutos disponibles en listas de contratación”.