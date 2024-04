Chef MSpín, el cambadés que le pisa los talones a los grandes y viraliza los guisos de mamá

Las redes sociales están inundadas de coloridas recetas con resultados más atractivos para la vista que para el paladar, pero hay reductos como el del cambadés Marcos Serén, que se ha convertido en un referente gracias a lo tradicional. Por poner un ejemplo, en seguidores de Instagram no está muy lejos de famosos chefs como Martín Berasategui o el televisivo Pepe Rodríguez y supera a otros también de renombre. Entre todos sus perfiles digitales tiene una comunidad de 660.000 personas y en el último año tuvo 121 millones de visualizaciones. Unas cifras de vértigo y orgullo que luce con la humildad que le caracteriza.



Lo que empezó como una “broma” en Youtube poco antes de la pandemia se puso muy serio cuando cambió de estrategia y optó por vídeos más cortos en Instagram, hasta el punto de tener que contratar a un representante, como las estrellas. “Las cifras explotaron y me empezaron a llegar ofertas de marcas que intentaban bajarme el presupuesto y claro, no sabía cuánto tenía que pedir, así que tomé la decisión y opté por Bushido Talent, de A Coruña”.



Serén, o mejor dicho @chefmspin.recetas, reconoce que ahí está el dinero porque, aunque está en todas las redes sociales habidas y por haber, “los ingresos por bonificaciones de visitas son ridículos”, cuando no te encuentras con empresas que ofrecen pagar con productos, y “eso no cubre las facturas”, cuenta.

Rico no se ha hecho y sigue compatibilizándolo con su puesto de trabajo como segundo de cocina en un importante hotel de Oviedo, pero reconoce que le va bien y que está pensando en “apostar por esto”, pero siempre medidamente. Y es que quiere poder mantener la frescura que le caracteriza, poder elegir; ser un pequeño escaparate para marcas que le gustan como las elegidas hasta el momento (la tienda de productos artesanos de Estrella Galicia –Bigcrafters.com–, Alcampo, la Asociación Española de Fabricantes de Zumos...) y con gran preferencia por las de su tierra de nacimiento y la de adopción, como ha hecho con la depuradora cambadesa Daporta y la saliniense Kiwi Atlántico. O la reciente colaboración iniciada con Diario de Arousa.

Casi ocho horas diarias

Su objetivo es posicionarse aún mejor en el norte español y extenderse por las grandes ciudades, y esto supone aún más esfuerzo porque los segundos de vídeo son, en realidad, horas de trabajo, planificación, de romperse la cabeza... Actualmente, el cocinero puede llegar a dedicarle casi ocho horas diarias, pues además intenta contestar a todos sus seguidores y “algún día puedo llegar a tener 600 comentarios”.

Ahora, uno de sus mayores sueños es grabar en su querido Cambados. No lo hace porque “me da vergüenza”, dice. Resulta curioso para quien lleva millones de visualizaciones, pero claro, hablar a una cámara no es lo mismo que andar con las ollas a cuestas de San Sadurniño a Fefiñáns, porque así visualiza esa idea, con los lugares más emblemáticos como telón de fondo, para “promocionar mi tierra, y algún lo propondré a quien corresponda”.



Quizás le ayude que ahora está trabajando más eso de dar la cara ante el objetivo. Cuando empezó, salía brevemente en una pequeña introducción y luego se escuchaba su voz en off explicando la receta, pero incluso eso ha cambiado, pues acaba de estrenar nuevo set con un Marcos continuamente presente en el encuadre, algo parecido a los programas de cocina de la televisión porque “la gente quiere verte y así también eres más cercano, que creo es uno de mis puntos fuertes junto a la constancia”, revela.

“Siempre que sea algo bueno”

Llegar hasta aquí también ha sido, y sigue siendo, un camino de aprendizaje, de cuestiones como que el SEO (posicionamiento en buscadores) es tan importante como la sal en la cocina. También de conocer a su público y de mantener la entereza gastronómica en la delgada línea entre las tendencias y el ansia por visibilizarse: “Siempre me fijo que sea algo bueno y es raro que me apunte a las modas, a no ser que sea para hacer alguna probatura que me apetezca. Eso sí, nada de cocina moderna –la gente no lo quiere porque no sabe cocinar– y que sea sencillo, con todo simplificado y dando trucos. De hecho, entre las más vistas están los potajes y guisos, esos tradicionales que aprendes de tu madre y tu abuela, y algunas se han hecho virales. Ahora mismo lo que más visitas tiene es una de garbanzos ya cocidos que, en 10 minutos, te sientas a comer”, cuenta el chef, formado en el CIFP Carlos Oroza de Pontevedra, un rostro conocido en las cocinas de su querido restaurante O Bo Paladar de Cambados y extrabajador de la cadena de Paradores de España.

Por aprender, hasta hay que interpretar el comportamiento humano. Así, sabe que si sube una receta a Instagram a la una de la tarde abrirá el apetito y afianzará seguidores y podrá ganar nuevos, y que para Facebook es mejor a las seis de la tarde.



Todo un mundo, pero “¡quién nos iba a decir que ser creador de contenidos sería una profesión!”. Y como todo que se precie, también tiene sus “haters”, pero se lo toma con filosofía: “Les contesto y les doy las gracias amablemente, aunque se acaban desquiciando y te insultan, pero no me importa. Al final son los mejores fans porque te posicionan”. No obstante, se cuida más porque ya le han reconocido alguna vez por la calle y “una vez me dijeron exactamente dónde estaba de vacaciones”, y eso ya le gustó menos. El cuento ha cambiado, pero en los medios sociales, la fama también tiene un precio.