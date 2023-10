El cierre de parques obliga a los bomberos de O Morrazo a intervenir en un incendio en Sisán

Un incendio declarado en una finca de Sisán (Ribadumia), donde se acumulaba madera de una carpintería o aserradero, obligó ayer a intervenir a los Bombeiros de O Morrazo, al estar, nuevamente, cerrados tanto los de Ribadumia como los de Vilagarcía.

Según confirma el 112 Galicia, la alerta saltó sobre las seis de la tarde en la calle Barroso. "En el entorno había más casas y el riesgo de la propagación obligó a organizar una respuesta conjunta con efectivos de extinción y agentes forestales", indican desde la central de emergencias.

Sin embargo, el cierre de los parques de Ribadumia y Vilagarcía dejó, una vez más, a la comarca de O Salnés sin bomberos y la respuesta se complicó. FInalmente, intervinieron agentes forestales con dos camiones de Medio Rural para aportar agua, el GES de Sanxenxo, la Guardia Civil, la Policía Local de Cambados y los bomberos de O Morrazo, a los que hubo que alertar ante la dimensión del fuego y la imposibilidad de contar con otros parques activos más cercanos. Se da la circunstancia de que la propia localidad ribadumiense cuenta con parque propio, "a tres minutos del lugar del incendio", apuntan fuentes del operativo, aunque durante todo el día de ayer permaneció cerrado por falta de personal y no pudo recurrirse a él. Ni al de Vilagarcía.

El operativo fue "muy laborioso" y se prolongó más allá de las 21 horas. Antes, sobre las 20, los medios intervinientes dieron por controlado el fuego, mediante el movimiento del escombro, apilando palés y demás objetos, y la reducción de la carga térmica causada por el tipo de material en combustión. "En definitiva, ardió mucha madera, pero el entorno consiguió salvarse", explican desde el 112 Galicia.

La alerta la dio una vecina y los agentes de las fuerzas del orden fueron los primeros en llegar y coordinar la respuesta a la situación a través de la central de emergencias.

Los parques de bomberos siguen con problemas de personal. Los profesionales llevan meses reclamando mejoras laborales y la situación ha desembocado en una huelga. Sin embargo, debido al limitado personal de los parques, las cifras se solapan directamente con los servicios mínimos exigidos. Por ello, en la práctica estos trabajadores únicamente pueden ejercer este derecho a través de la no realización de horas extras voluntarias. Las administraciones no mueven ficha y esto se traduce en que los turnos y guardias que antes se atendían echando mano de estas horas extras voluntarias, ahora no se cubren. Los números siguen sin dar y ya es la segunda vez en los últimos meses que un incendio en Ribadumia coge a la comarca con sus dos parques cerrados.

Hoy el parque de Ribadumia está abierto, pero no así el de Vilagarcía. El de O Morrazo, por su parte, seguía cerrado a esta hora.