La CIG pide “transparencia” a Atunlo y espera recibir más detalles del preconcurso el día 9

La CIG mantuvo ayer una reunión con un responsable de Recursos Humanos de la fábrica de Atunlo en O Grove y con miembros del comité de empresa para intentar obtener más detalles sobre el preconcurso de acreedores que la sociedad ha presentado en los juzgados de Vigo; sus planes para los próximos tres meses más allá del comunicado oficial emitido estos días indicando que lo hace de manera voluntaria por falta de liquidez. Sin embargo, el resultado no fue positivo, aunque el representante en la fábrica meca se comprometió a entregarle más documentación el próximo jueves, la cual “analizaremos e logo tomaremos as decisións precisas”, explicó Mar Vila, responsable de la federación Fgamt-CIG de O Salnés.



Piden “transparencia e información detallada do planing económico preconcursal plantexado no xulgado, o balance de contas dos últimos anos. E dende logo a defensa integra dos máis de 300 postos de traballo das dúas fábricas do Salnés”, añadió Vila.



Hoy se reúnen con los trabajadores de la planta de Cambados, pero el sindicato no oculta que está “preocupado” por los puestos de trabajo, aunque “nos gustaría confiar en que o fixo –por la compañía– para manter as empresas, remontar e preservar os empregos”, expuso la responsable de CIG.



Asimismo indicó que no se adeuda ninguna mensualidad a la plantilla, pero estarán “en alerta” . De hecho, el sindicato mantuvo ayer una reunión urgente para abordar el tema con los delegados de la central, representantes de los trabajadores de ambas fábricas y un asesor experto en temas concursales.