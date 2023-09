Clases en el comedor y la biblioteca en el pasillo: urge ampliar el CEIP San Tomé y la Xunta lanza una nueva promesa

La ampliación del CEIP San Tomé de Cambados es una demanda histórica de la comunidad educativa y parece que la Xunta va a retomar el proyecto, aunque será menos ambicioso que el presentado hace una década consiste en la construcción de un edificio más y que frenó la crisis económica. El asunto urge, pues la necesidad de espacio es tan acuciante que han tenido que usar la biblioteca para dar clases y a veces hasta el comedor.



Su director, Manuel Felpeto, puntualiza que la biblioteca se transformó en un aula en 2020 para poder cumplir con las medidas anticovid y se quedó así, con los libros en estanterías repartidas por el pasillo y en un habitáculo. En el caso del comedor, el uso es excepcional, cuando es posible realizar desdobles de grupos. Sin embargo, la realidad es que la cosa está más que justa.



La administración autonómica realizó hace un par de años una importante inversión para crear el comedor, pero esto no aplacó la falta de espacio, cuya solución podría estar cerca. Su director, Manuel Felpeto, señala que en la última reunión, la Consellería de Educación les trasladó que van a redactar un anteproyecto con la previsión de poder ejecutarlo en el verano de 2024 y con unos 600.000 euros de inversión. Ya no contemplaría la creación de un nuevo inmueble si no habilitar un bajocubierta, una especie de desván, en el que se crearían tres aulas.

Mantenimiento del Concello en los centros

El San Tomé es antiguo y tiene otras necesidades. En igual situación está el resto de colegios cambadeses, en los que hay múltiples necesidades relacionadas con cierres perimetrales ineficaces contra el vandalismo, instalaciones sanitarias anticuadas, etc. El Concello ha realizado estos días una puesta a punto de cara al inicio del curso escolar, atendiendo las más urgentes, pero quedan otras pendientes y además, “o seu mantemento é deficiente”, reconocía ayer el concejal de Ensino, Liso González, que acaba de tomar las riendas de este departamento y advirtió que no podrán atender todas de “golpe, iremos pouco a pouco, a ver se nestes catro anos podemos deixalos mellor”, explicó.

El Concello pide a todos los colegios un informe de su estado y solicitará una reunión con la jefatura provincial



Así se lo trasladó a los directores en un encuentro donde les pidió un informe de la situación de cada colegio para conocer cada caso y organizar las actuaciones. También quiere este documento para llevarlo junto al de prevención de riesgos de la Xunta a una reunión que pedirá con la jefatura de Educación en Pontevedra para respaldar a la comunidad educativa en sus demandas, pues rechaza que el Ayuntamiento asuma competencias impropias, como la realización de obras mayores y, aunque lo hace con “afán colaborador”, no pudo evitar ser crítico: “A Xunta anuncia inversións millonarias pero cabe preguntarse porque non chegan a Cambados nos últimos anos”. Y es que relató que “aínda hai tellados de uralita de fibra de vidrio, que son ilegais, en Corvillón só puideron cambiar un dos dous baños porque non tiñan cartos, é penoso”, expuso. Con todo, no sería la primera vez que la administración local ejecuta obras de mayor calado sin corresponderle.

Consello Escolar

Por otra parte, González quiere constituir el Consello Escolar en este primer trimestre y explicó que solo faltaría enviar las comunicaciones para que alumnos, padres, profesores, sindicatos, etc. Convoquen los preceptivos procesos electorales para elegir a sus representantes en este órgano que servirá para canalizar cuestiones como esas y también la marcha de los procesos educativos en la localidad.