El Club Náutico de San Vicente se convierte en el primero de España en izar la bandera LGTBI

El Club Náutico de San Vicente do Mar celebró ayer el acto de izado de la bandera LGTBI para mostrar que se trata de una entidad “aberta ao mar e á diversidade”. Con esta iniciativa se convierte en el primer club náutico de España que sitúa la enseña multicolor en sus instalaciones.





Los responsables de la entidad marítima anunciaron en sus redes sociales hace varios días la celebración del acto y señalaron que es una “mostra de compromiso, liberdade e tolerancia”.





La conselleira do Mar del gobierno gallego, Rosa Quintana, estuvo presente en la cita y destacó la “implicación desta entidade e de Galicia na loita contra a discriminación por orientación sexual e identidade de xénero”.





En esta línea, quiso poner en valor la condición del puerto deportivo de Pedras Negras de ser el primero de España en realizar una acción de este tipo. Para Quintana, simboliza “o respecto e respaldo ás persoas LGTBI”.





La titular de Mar abundó en que es “un xesto pioneiro que converte a este porto nun espazo de tolerancia no que se asegure a igualdade e un feito a favor do respecto aos dereitos sexuais como dereitos humanos fundamentais recoñecidos”. Además, Quintana espera que “sirva como exemplo a outras entidades portuarias e a outros axentes socioeconómicos do litoral nacional co fin de seguir avanzando no recoñecemento da riqueza que ofrece a diversidade”.





La representante de la Xunta añadió que este símbolo constata que “Galicia sabe amar no máis amplo sentido do termo”. Así mismo, recordó que la comunidad fue la primera en contar con una lei por la igualdad de trato.