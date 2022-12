La Cofradía y la OPP-20 estudian crear una depuradora para vender marisco de manera directa

La Cofradía de A Illa y la organización de productores OPP-20 darán en 2023 los primeros pasos para estudiar la creación de una pequeña depuradora y así comercializar sus productos de manera directa con sectores como el de la restauración. Así lo anunciaron ayer sus responsables durante una visita de la conselleira de Mar, Rosa Quintana, para supervisar las obras ejecutadas para panelar toda la rula y mejorar su eficiencia energética valorada en 68.000 euros y que ha contado con apoyo autonómico.

El patrón mayor, Juan José Rial Millán, y la presidenta de la organización, Inma Rodríguez, explicaron que se trata de un proyecto a medio-largo plazo y que en esta anualidad “estudiaremos o que precisamos e os permisos necesarios para ver se é posible coa idea de presentalo nos plans de explotación de 2024”. Sería la única OPP de Galicia con esta instalación que le permitiría vender el marisco directamente a sectores como el de la restauración e incluso, más adelante, dijo el patrón con cautela, quizás a grandes superficies. En el caso de cofradías, la coruñesa de Barallobre es la única que a día de hoy cuenta con una depuradora propia. Rial Millán también indicó que el objetivo es que redunde en los ingresos del sector.

En cuanto a las mejoras en la lonja, han consistido en la colocación de paneles de material aislante en los laterales y el techo del edificio y se desarrolló en dos anualidades dentro del Plan de Produción e Comercialización de la entidad, que cuenta con apoyo financiero de la Xunta. De hecho, la conselleira indicó que desde 2015 ha recibido más de 815.000 euros en ayudas. “A través destes apoios, as OPP poden afrontar gastos como os de persoal, material, equipamentos ou desprazamentos derivados da preparación e aplicación dos plans, que inclúen aspectos como o programa de produción para as especies capturadas, a estratexia para adaptar a cantidade, calidade e presentación da oferta ás esixencias do mercado e medidas preventivas especiais para as especies con dificultades de comercialización”.

Elevadas temperaturas

El patrón mayor detalló que con estos trabajos, que costaron 68.000 euros, se combatirá el elevado calor que se concentraba en el interior de la rula sobre todo en los meses del verano y que no solo era molesto para las personas si no que además, repercutía en el recurso. “O obxectivo é eliminar o estrés que sufre o marisco, que xa sufre algo na extracción, debido as elevadas temperaturas que se rexistraban”.

Quintana también alabó el trabajo que viene realizando la organización isleña que “dende 2015 está traballando moito para conseguir as mellores instalacións posibles”, así como la explotación de los recursos y su comercialización, además de por su “aposta pola calidade”.

La conselleira recordó que la Xunta invirtió este año 1,75 millones de euros para los planes aprobados y ejecutados por las organizaciones de productores pesqueros y de la acuicultura en 2021, unos apoyos que están cofinanciados con el Fondo Europeo Marítimo e de Pesca (FEMP).