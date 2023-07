Una colisión en Vilanova se salda con una joven herida de consideración

Una mujer joven fue trasladada a un centro hospitalario tras sufrir un accidente de tráfico el vehículo en el que viajaba de copiloto. Su lado se llevó la peor parte del golpe y el conductor también resultó herido, pero, en principio, de menor consideración. Ambos fueron evacuados en un principio al Hospital do Salnés. Los hechos tuvieron lugar sobre las 18:22 horas en el cruce de la carretera trasera del Eroski con la PO-306, en Vilanova de Arousa, y consistieron en una colisión entre dos turismos. Los ocupantes del otro fueron asistidos de transporte por unos familiares, según los servicios de emergencias.



Un particular alertó al 112 indicando que había una persona a la que no podía ayudar a salir y que un coche podía empezar a arder. Se alertó a los Bombeiros de Ribadumia que, a su llegada, vieron que se iniciaron llamas en uno de los vehículos, pero se apagaron por sí mismas, sin necesidad de medios de extinción, aunque desconectaron las baterías. También se avisó al helicóptero del 061, pero finalmente el traslado se hizo en ambulancia y no fue necesario excarcelar a nadie, siempre según la central de Emerxencias. Desde el servicio también se avisó a Tráfico, la Policí Local y Protección Civil.