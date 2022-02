El comercio vilanovés dobla en resultados la campaña navideña con respecto a 2020

La asociación de comerciantes Vilanova Centro y el Concello vilanovés hicieron ayer balance de la campaña navideña de “rascas” que, por segundo año consecutivo, lanzó el colectivo. El objetivo era motivar las compras navideñas en el comercio local, premiando la fidelidad de los clientes. Y la meta parece haberse conseguido porque, según los datos hechos públicos ayer, la acción de diciembre de 2021 dobló en impacto a la efectuada el año anterior.





No es cosa menor, ya que la campaña de 2020 había funcionado especialmente bien, al haber perímetro covid en buena parte de la comarca y apostar los salinienses por hacer compras en sus propios municipios. Estas navidades, en que no había límites a la movilidad, la mayoría de colectivos comerciales de la comarca notaron un descenso en las compras. No fue el caso de Vilanova Centro.





El alcalde, Gonzalo Durán, expresaba ayer que “no es suerte”, sino fruto de “una sociedad que se lo ha currado”, dijo en alusión al “trabajo” de la asociación y del sector en general para configurar la Vilanova de hoy donde “es posible comprar. Y hace veinte años no era posible”. “Ahora se compra mucho aquí. Y las cifras están claras”.





Nuevas acciones

La presidenta de la asociación, Esther Prado, valoró la campaña como “espléndida” y ya adelantó que en las próximas navidades habrá otra. Arrancará antes y también tendrá “novidades”. Contará, igualmente, con el apoyo del Concello, que piensa también en alentar la afluencia —y las compras— en verano creando nuevos atractivos, como puede ser el festival de teatro valleinclaniando en el que sigue trabajándose.