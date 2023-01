El compostaje comunitario gestionó 70 toneladas de basura en 2022, la mitad de su capacidad

El sistema de compostaje comunitario de Cambados gestionó el año pasado casi 70 toneladas de basura orgánica que resultaron en 36 litros de abono. La cifra podría ser mayor, pues no incluye los composteros individuales ni la recogida puerta a puerta que se hace a la hostelería, pero sobre todo, los centros de Beleco y San Tomé, que entraron en funcionamiento a mediados de 2022. No obstante, aún está lejos de las 192 toneladas, que es la capacidad que suman los siete centros distribuidos por la localidad. Por este motivo, el Concello inició ayer una serie de charlas para incrementar el número de usuarios. De hecho, si trabajaran al 80 % de su capacidad, el ahorro en la factura del servicio de basura podría ser de 18.000 euros al año, según una aproximación realizada por la Mancomunidade do Salnés.



La primera charla tuvo lugar en uno de los más antiguos, el de San Roque-Os Olmos, con la presencia del técnico encargado y el alcalde, Samuel Lago. Como siempre, se explicó el funcionamiento y animó a la participación hablando de sus “moitas vantaxes” frente al contenedor verde de toda la vida, pues así se ahorra en transporte y combustible y se obtiene abono, frente al otro sistema que “supón un gasto de recollida e xestión que ronda os 100 euros por tonelada”, apuntó Lago.



El regidor también declaró que este sistema “é unha aposta forte deste goberno, que vimos implementando dende hai uns anos”. De hecho, el primero se instaló en 2016 en O Pombal y, aunque al principio había temores por posibles olores y molestias, el número fue creciendo sin incidencias conocidas.