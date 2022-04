El Concello amplía la maquinaria de limpieza y mantenimiento con un contrato de 32.557 euros

El Concello ha sacado a licitación la compra de una barredora eléctrica y otras máquinas destinadas al mantenimiento y limpieza de viales y otros espacios públicos como zonas ajardinadas. El contrato asciende a 32.557 euros.



En concreto, se trata de dos lotes. Por un lado, para el suministro de una barredora cien por cien eléctrica, con un valor estimado de 24.302 euros y el otro es para comprar una deshierbadora (1.605 euros); una desbrozadora (2.196), un soplador para la agrupación de restos de corte vegetal (1.316) y una tijera de pértiga telescópica de 2,10 a 3,50 metros para la realización de podas a cierta altura (1.700 euros).



Según la memoria de la licitación, el objetivo de este contrato surge de la necesidad de dotar de maquinaria al departamento de Obras e Servizos ya que sus medios son “actualmente moi limitados” y el fin es “facilitar a mecanización das tarefas de limpeza e mantemento” que realizan los operarios “principalmente no referente á limpeza e mantemento dos viais do casco urbano e tamén no rural”.



Las empresas interesadas tienen hasta el día 21 para presentar sus ofertas y la puntuación más alta la recibirá la que sea más baja económicamente, pero sin incurrir en baja temeraria. Una vez seleccionada la adjudicataria por estas otras cuestiones que se tendrán en cuenta en el proceso, dispone de tres meses para suministrar el material, que deberá ser de reciente fabricación y, de hecho, se le realizará una prueba conforme funciona correctamente. El plazo es tan amplio debido a los recientes problemas que ha habido para el suministro de materias, para evitar el riesgo de que no se presente nadie.