Cambados estaría dispuesto a comprar el terreno para que la Xunta construya una residencia pública

El Concello de Cambados sigue adelante con su plan inicial respecto al asilo religioso en venta: intentar convencer a la Xunta de que pague los 3,8 millones que pide la orden y lo convierta en público. De hecho, continúa realizando gestiones en este sentido y el grupo parlamentario del partido del alcalde, el PSOE, ha presentado una serie de iniciativas, y en caso de que no recoja una partida en el próximo Orzamento autonómico, presentará una enmienda. Con todo, mantiene su plan B: si no accede, pedirá al gobierno de Rueda una residencia pública. Es más, estaría dispuesto a comprar los terrenos necesarios y cedérselos para que la construya y ponga en marcha el servicio.



Samuel Lago lanzó ayer este compromiso “publicamente”, pues insiste en que es “inviable” que el Concello compre el asilo a las Hermanitas de los Ancianos, sin embargo, adquirir una finca para una nueva “tería un coste moi inferior”. Con todo, aún tiene pendientes reuniones con Política Social y la Diputación –las mantenidas con otros departamentos no tuvieron éxito–, pues mantiene la idea inicial de su gobierno en coalición con Somos, BNG y Pode y ayer compareció con su compañero de partido y diputado autonómico Julio Torrado.



Este anunció que han presentado una serie de preguntas para conocer los planes del Ejecutivo gallego, que, hasta ahora, se ha mostrado reacio. Pero también anunció que cuando se entreguen los presupuestos para 2024, que será próximamente, si no hay una partida para esto, presentarán una enmienda, pues comparten la aspiración de la administración local de que el Pazo de Montesacro debe pasar a un ser un bien público y que la compra ha de partir de la autonómica porque “é quen ten os recursos económicos e a capacidade”.



En opinión de Torrado, las continuas críticas del PP local a la gestión de Lago en este asunto son “unha inxustiza”, pues “está intentando resolver o problema”, y tienen como “único obxectivo desgastar ao alcalde e torpedear a súa acción”. Es más, le parece que está haciendo un uso partidista, “tomando como refén aos usuarios para facer unha pequena batalla política”. Y es que el caso le recuerda a otros donde, asegura, los populares sí han estado de acuerdo con que sea la Xunta quien se haga cargo de una situación así. Así, puso como ejemplo el “caso moi similar” de Ribadeo. “Torpedearon as accións que o Concello estaba levando a cabo, pero tras as eleccións de maio agora hai un alcalde do PP e hai poucas semanas que a Xunta acaba de anunciar o investimento de entre o 70 e o 80 % de todo o volume de cartos necesarios para reforma o asilo”, expuso. También hizo mención a que su candidato de Pontevedra llevó en su programa la compra del asilo que la misma orden cerró hace ya bastantes años y por el mismo problema, falta de rentabilidad económica. “É o mesmo que se propón aquí”, insistió.