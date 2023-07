El Concello de Cambados licita mejoras en una veintena de caminos rurales por 359.000 euros

El Concello de Cambados proyecta nuevas actuaciones de mejora en una veintena de caminos rurales de todas las parroquias del municipio. Los trabajos salen a licitación por importe de 359.469 euros y la intención del alcalde, Samuel Lago, es poder ejecutarlos después del verano.



Fuentes municipales detallaron que las obras estarán financiadas a través del Plan Concellos 2022 de la Diputación de Pontevedra y consisten en la renovación del pavimento y asfaltado de los viales. “A través deste novo proxecto, continuamos desenvolvendo o plan que xa iniciamos na lexislatura pasada co fin de mellorar as infraestructuras do rural e favorecer a calidade de vida da veciñanza das parroquias”, explicó el regidor.



Las intervenciones se distribuyen en dos lotes, con un plazo de ejecución de dos meses cada uno de ellos. Así, el número 1 comprende actuaciones en Corvillón y Vilariño con un importe base de licitación de 206.988,91 euros. En el primer caso, se proyectan mejoras en Río da Ucha, en un camino que da entrada a diversas naves en el puerto de Tragove, así como en el acceso a la iglesia.



En Vilariño se actuará en la calle Priorato y Varelas, en A Modia, en un camino en Pardiño, en Sameiro, y en el acceso y aparcamiento del colegio en Sineiro, así como en varios viales en A Pedreira, Covas de Lobos y A Modia.



El segundo lote se licita por 152.480,44 euros e incluye caminos en Bouza do Rei, Balsiña y Abelleira (Oubiña); en Couto de Arriba, Lourido, Revolta y Quintáns (Castrelo) y en San Tomé, ya en el centro urbano.