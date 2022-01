El Concello de O Grove intentará subsanar el “nuevo golpe al PXOM” de la Xunta

La devolución del PXOM de O Grove por parte de la Xunta al detectar discrepancias en el apartado Patrimonio-Cultural y considerar que el plan xeral no garantiza la “idónea protección” de alguno de los bienes del municipio como el yacimiento de Adro Vello.





El Concello grovense recibió ayer el documento por registro y ahora los técnicos tendrán que analizar las nuevas apreciaciones para modificar el expediente.





Según confirmó el alcalde José Cacabelos, el propio conselleiro de Cultura, Román Rodríguez le llamó para comunicarle la mala noticia del informe negativo, sin embargo, el regidor acusa a la Xunta de filtrar esta información a la prensa lo que entiende como una “falta de respeto institucional”.





A falta de un estudio pormenorizado, Cacabelos cree que alguna de las ocho discrepancias que incorpora este último escrito no estaban incluidos en el remitido en 2019 y que confirma, ya había sido solventadas. “Tengo la sensación de que se ha hecho un nuevo informe en el que han puesto cosas que antes no se recogían y no tiene sentido, esto es el cuento de nunca acabar”, lamentó. El PXOM ya había sido aprobado de manera provisional en Pleno el pasado verano, sin embargo, el procedimiento obliga ahora a que el equipo redactor analice el documento, ver de que forma se pueden corregir estas apreciaciones, volver a solicitar a Patrimonio un informe sobre las correcciones que “dependiendo de que técnico te toque que te dicen una cosa o lo contrario”, añade el regidor, y esperar a la resolución.





“Entiendo por qué la mayoría de ayuntamientos de Galicia no tienen adaptado el PXOM a la ley actual, porque es intramitable, con la cantidad de procedimientos y requerimientos que nos están trasladando es prácticamente imposible alcanzar el objetivo de aprobarlo”, lamenta Cacabelos quien asegura que “intentaremos subsanar este nuevo golpe al PXOM de la Xunta que lo único que está consiguiendo es retrasar otros meses más la aprobación definitiva”.





Reproches de la oposición

Por su parte, desde el PP municipal califican de “desidia e ineficiencia” la gestión del gobierno local a quién insta a que prime los intereses de los vecinos sobre los “cálculos electorais”, y tome la mano ofrecida por la Consellería de Cultura para colaborar en la redacción del plan. Asimismo, ataca al ejecutivo de Cacabelos por no haber solicitado tampoco las subvenciones de la Diputación para planes de rehabilitación del patrimonio grovense.





También desde EU recuerdan que tienen solicitada por registro toda la documentación relativa a este asunto para comprobar si las discrepancias que indica la Xunta en 2019 fueron solucionadas por el equipo redactor o no, una circunstancia que “parécenos grave” y ya había sido puesta sobre la mesa por el portavoz José Antonio Otero en el Pleno de aprobación del PXOM, “o tempo acaba dándonos a razón”, reprochan.