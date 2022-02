El Concello de O Grove reactiva la concentración en Pontevedra para exigir mejoras en la sanidad

Los grupos de la corporación grovense acordaron reactivar la movilización vecinal en protesta por la situación de la atención primaria en el centro de salud de Monte da Vila. Será el próximo miércoles 16 de febrero y aunque la Gerencia del Área Sanitaria Pontevedra - O Salnés pospuso la reunión con los representantes municipales, desde el Concello han elegido esta fecha para entregar en el registro de las oficinas de la EOXI una copia de las firmas ciudadanas recogidas desde el pasado 12 de enero para exigir la cobertura total de las consultas médicas, tanto de adultos como pediátricas y de PAC.



La corporación municipal anima a todos los vecinos y vecinas que tengan disponiblidad, a que acudan a la concentración prevista para el miércoles a las puertas del hospital provincial de Pontevedra a partir de las 11:00 horas de la mañana para mostrar el descontento y repulsa por la atención médica que se está prestando en la localidad.



“Este organismo é o responsable da vergoñenta situación sanitaria que vivimos nos últimos tempos, con consultas que se atrasan unha e outra vez sen aviso previo, listas con case un mes de demora para unha consulta ordinaria, quendas de urxencia sen persoal médico que preste o seu servizo no centro de saúde do Grove, co risco que isto supón en caso de emerxencia vital, e que obriga aos veciños a desprazarse a Portonovo para ser atendida”, apuntan las fuerzas municipales.



Asimismo, añaden, “esta é a atención sanitaria que esta xerencia, como responsable principal, e o conselleiro de Sanidade, como responsable último, están a darlles a todos os veciños e veciñas de O Grove e que, malia as nosas protestas dos últimos anos, lonxe de mellorar, foi empeorando paulatina e continuamente”.



Para que quien así lo quiera pueda participar en la concentración, el Concello meco pondrá autobuses que saldrán a las 10:00 horas de la mañana de la estación de autobuses y regresarán tras la movilización, sobre las 12:00 horas del mediodía. Pueden inscribirse presencialmente en la OMIX, situada en la 2ª planta del Concello, o en el teléfono 986730609, hasta el martes día 15. Además, recuerdan que el último día para poder firmar será mañana domingo día 13 y las hojas de reclamación de las entidades que colaboran deberán ser entregadas en el registro del Concello durante la mañana del lunes, para finalmente presentarlas ante el Sergas el próximo miércoles.