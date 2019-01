El Concello inicia los trámites para el traslado de la Cultural de Vilalonga

La directiva de la actual gestora de la Cultural de Vilalonga ya ha comunicado a la concejala de Cultura, Sandra Fernández Agraso, durante una reunión su disposición a iniciar el cambio de sede al hotel sin actividad previsto hasta el momento por el Concello como plan B. “Tivemos unha reunión moi cordial na que falamos de moitos dos seus plans e actividades para o vindeiro ano e coas que van contar co meu apoio”, apuntó Fernández Agraso. Ahora la edil comenzará los trámites para que el cambio de sede se produzca lo más rápido posible y evitar trastornos a los socios.

Y es que al tratarse de ser una cantidad anual menor de 18.000 euros no será preciso sacar a concurso el alquiler, pero la idea es que durante los próximos años el arrendamiento se haga por un contrato de más de un ejercicio. “Estou convencida e así mo fixeron chegar varios socios que aquí van a estar moito mellor porque non teñen que andar subindo escaleiras”, advierte.

Cabe recordar que hace unos días tras varios intentos infructuosos de acuerdo, la Cultural de Vilalonga y el propietario de la sede daban por rotas las negociaciones. El dueño de la sede asegura que ya está todo en manos de su abogado y reclamará por vía judicial seis meses de alquiler a la directiva de la Cultural. Un pago que la directiva estaba dispuesta a asumir de “boa fe”, pero a plazos, con el objetivo de lograr un contrato de alquiler por tres años. El traslado a la nueva sede se producirá en todo caso a principios del próximo año. El Concello correrá con el pago del alquiler, que tiene una cuota inferior a la del actual local, y también con la factura eléctrica. “Xa foron membros da directiva a velo e lles gustou”, comenta la concejala de Cultura.

A largo plazo la opción que baraja el gobierno local para resolver de forma definitiva la carencia de unas instalaciones sociales dignas por parte del tejido asociativo de Vilalonga, única en esta parroquia de Sanxenxo que carece de dependencias municipales a disposición de los vecinos, es recuperar el proyecto adjudicado en 2007 y en el que ya se han invertido alrededor de 500.000 euros.