El Concello de Meaño liquida el presupuesto de 2023 con un remanente de 3,4 millones

El Pleno de Meaño aprobó la liquidación del presupuesto de 2023, que se cerró con un remanente de tesorería de 3,4 millones y un resultado ajustado de 1,7 millones de euros. También se dio cuenta del periodo medio de pago a proveedores, del cuatro trimestre de 2023, que fue de 15,7 días, con el pago de 1,6 millones en facturas.



El Pleno, cuya sesión puede revisarse en vídeo, rechazó la moción del BNG, que se quedó solo en su posición contra la instalación de Altri en Palas de Rei: MI se abstuvo y el PP y Veciños votaron en contra de la moción, argumentando que todavía no hay informes y que serán estos los que determinarán si la instalación es posible o no. El Bloque planteó una moción por urgencia sobre el vertido en el Río da Chanca, que no pudo tratarse al ser una sesión extraordinaria. La formación opositora afeó la falta de sesiones ordinarias desde noviembre.