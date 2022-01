El Concello pedirá a la Xunta que ejecute la circunvalación entre la rotonda de Vilariño y Castrelo

El Concello de Cambados va a solicitar a la Xunta la creación de la circunvalación que conecte la rotonda de Vilariño con el puente de Castrelo atravesando viales internos y bordeando la localidad por detrás del Monte da Pastora. Un proyecto que lleva años en la agenda municipal porque permitiría retirar tráfico del centro urbano, aliviando la circulación y dando más fluidez a los desplazamientos.





Solicita una reunión con la conselleira para pedir también sendas peatonales entre el polígono de Sete Pías y Oubiña







El alcalde, Samuel Lago, está realizando estos días gestiones para conseguir mejoras en la carreteras autonómicas que pasan por el municipio. Así, ha pedido una reunión con la conselleira de Infraestruturas e Mobilidade, Ethel Vázquez, para plantearle el proyecto de la circunvalación y la creación de dos sendas peatonales para dar mayor seguridad a los peatones entre el polígono industrial de Sete Pías y Oubiña (PO-300) y en la PO-550 a su paso por Castrelo. Para aquí también incluye la ejecución de la separativa de la red de alcantarillado para retirar la actual unitaria y seguir avanzando así en la renovación de colectores que se está priorizando ahora en el centro urbano con la renovación y humanización de calles.









Colegios, negocios y casas





También para este vial, el regidor ha solicitado ya la creación de pasos de peatones en tramos donde son prácticamente inexistentes, sobre todo a su paso por Castrelo. Lago recuerda que la carretera une Cambados con Meaño y O Grove atravesando la parroquia de norte a sur, pero “apenas existen pasos de peóns para que a veciñanza poida cruzar a estrada con seguridade” aún tratándose de “unha zona densamente poboada e con moitos negocios a ambos marxes do vial, e o mesmo ocurre na contorna do colexio Salesianos”. Asimismo recordó que se trata de una demanda histórica de los vecinos y del Concello, que “levamos anos demandando sen obter resposta”. Hace algunos años la Xunta inició los estudios de un proyecto de mejora de la seguridad vial, pero finalmente no incluyó los pasos.









Asfaltado de vías de servicio





El regidor le planteó esto directamente al jefe territorial de Infraestruturas en Pontevedra en una reunión mantenida esta misma semana. También otras peticiones como el repintado y la mejora de la señalización de los pasos de peatones existentes en todos los viales autonómicos que pasan por la localidad, así como la mejora de las vías de servicio paralelas a la VG-4.3 entre Vilariño y Corvillón. Actualmente son de tierra y Samuel Lago considera que “é necesario a súa pavimentación, ao igual que a Xunta realizou no seu momento entre Vilariño e Barrantes”.



Respecto a servicios básicos, Lago también anunciaba hace unos días que preparan un importante proyecto municipal para realizar mejoras en el saneamiento, sobre todo respecto a la instalación de la separativa. En principio la previsión es cubrir la financiación con el Plan Concellos de este año.