El Concello de Cambados replica que el camino privado se incluyó en el plan de asfaltados por "error"

El Concello explicó ayer que la inclusión de un camino privado de Tragove en el proyecto de asfaltados de viales municipales se debió a un “erro e está en subsanación”. El alcalde, Samuel Lago, también replicó a Pode, que denunció el caso, que en su etapa como edil de Obras asfaltó varios caminos que eran servidumbres particulares “e neste caso, nin se empezaron as obras e ese tramo vaise substituír por outros dous en Castrelo”.



Lago relató que tuvieron conocimiento del error hace dos meses, pero remitieron igualmente el proyecto a la Diputación para su financiación con el Plan Concellos porque se agotaba el plazo de presentación. No obstante, aseguró que la empresa redactora del plan, que incluye más de una treintena de mejoras y asfaltados en viales municipales, “xa está traballando na súa subsanación”. Asimismo indicó que esto no compromete el proyecto porque no supondrá un cambio sustancial, ya que se sustituirá por otros dos tramos de un vial de A Barca que suman los mismos metros cuadrados.



El regidor recordó, lo ya dicho, que ese vial de Tragove estaba inicialmente incluido en el Inventario de Camiños Municipais y que unos vecinos reclamaron la propiedad, presentaron alegaciones y estas fueron aceptadas, sacándolo de esa relación. Sin embargo, cuando se hizo el proyecto se incluyó por “error” y explicó que fue el mismo propietario quien se lo hizo saber.



Sobre las acusaciones del portavoz de Pode, Jose Ramón Abal Varela, quien lo considera un fallo digno incluso de dimisión, Lago lo tachó de “imprudente” y le acusó de cometer errores incluso más graves en su etapa como concejal de Obras. “Di que revisaba concienzudamente os proxectos, pero a proba é que non é certo”.

Relató que cuando le tomó el relevo en el cargo, en 2019, le llegaron dos reclamaciones de Castrelo y Corvillón por servidumbres particulares que habían sido asfaltadas por el Concello “e non saín á palestra pública a dicilo porque entendín que fora un erro”. Es más, aseguró que hubo “varios casos de operarios do Concello que foron expulsados de servidumes por propietarios durante a súa etapa, así que non é o máis indicado para falar”, concluyó.