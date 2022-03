El Concello solicita a la Guardia Civil refuerzo nocturno ante la reactivación de la movida

El Concello ha solicitado a la Guardia Civil que refuerce su presencia nocturna durante los fines de semana ante la reactivación del ocio nocturno. El alcalde, Samuel Lago, explicó que es una petición a efectos preventivos y no se están produciendo problemas. De hecho, por el momento, no regresarán las guardias nocturnas de Policía Local por falta de efectivos, pero porque además considera que con el Instituto Armado “estamos cubertos”.



El regidor realizó la petición durante un encuentro con el coronel jefe de la Comandancia de Pontevedra, Simón Venzal, y la capitana del puesto cambadés, Raquel Albores, como una primera toma de contacto tras su acceso al cargo, y los mandos le trasladaron que ya se está respondiendo al incremento de la movida con mayor vigilancia, informaron fuentes municipales.



Lago detalló que se trata de una medida “disuasoria, de prevención” porque ahora mismo el “ocio nocturno non é un problema, é un beneficio para o pobo, é vida”. De hecho, no entra en sus planes recuperar las patrullas nocturnas de Policía Local como tantas veces han pedido el PP y Cambados Pode: “Coa Garda Civil estamos cubertos, non é como outros pobos onde non teñen a este corpo. Non é imprescindible”. No obstante, no descarta valorarlo en un futuro si fuera preciso, aunque con el actual número de efectivos no es posible.









Descenso de bajas laborales





El alcalde reconoció que la plantilla está “mermada”, aunque el número de bajas laborales ha descendido con respecto a la última vez, de tantas, en que la oposición hizo esta solicitud, a finales del año pasado. Con todo, aseguró que “o cadro de servizo ordinario está cuberto” y no tienen previsión de contratar más agentes, sí auxiliares para el refuerzo de verano; cuatro pedirán, y ahora ya tienen dos en nómina.









Albariño y nuevo cuartel





El alcalde y los mandos también acordaron volver a reunirse tras la Semana Santa, ya en una convocatoria de la Junta de Seguridad Local en la que, junto al cuerpo municipal, se pueda empezar a organizar el trabajo coordinado que realizan durante el evento. Este año con mayor importancia pues durará más días –10– para conmemorar su 70 edición.



Asimismo hablaron del futuro nuevo cuartel. La Sociedad de Infraestructuras y Equipamientos Penitenciarios y de la Seguridad del Estado adjudicó la obra recientemente a la empresa Edhinor por un precio de 6.589.342 euros, lo que supone una rebaja de 670.800 euros respecto al de licitación. El alcalde explicó que, si todo marcha según lo previsto, sin incidencias, el Estado espera comenzar la construcción después del verano para su finalización a finales de 2023 y el regreso de los agentes a la Rúa Valle-Inclán a principios de 2024 . Vuelta porque el nuevo acuartelamiento se levantará en la parcela donde estaba el viejo, que fue demolido el año pasado. Presentaba serio peligro de derrumbe tras la realización de unas obras de reforma que pusieron de manifiesto lo que venían denunciando trabajadores, ciudadanos y Concello desde hacía tiempo: el mal estado de las instalaciones.