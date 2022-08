El Concello tilda de “éxito” la vuelta del Albariño, que superó en público a 2019

El cartel musical constituye uno de sus principales atractivos de la celebración, pero el concejal, Tino Cordal, quiso aclarar que “ao contrario do que pensa a xente, non é no que máis gastamos, temos uns límites moi claros e se queremos contar con determinados grupos, ten que ser con entrada porque a capacidade orzamentaria do Concello é a que é”. Y es que este año hubo actuaciones de pago de una entrada simbólica (5 euros) y el de Nicky Jam no bajó de 45 euros. Aún así, por este último, el Concello asumió unos 50.000 euros (incluidos los gastos de producción); un “orzamento que para un artista deste calibre... Creo que calquera concello de Galicia estaría disposto a facelo”, añadió el edil. Sobre todo porque asegura que los cachés “disparáronse” tras la pandemia y aún así, le parece que los del Albariño son razonables. Detalló que en el caso de Amaia, 33.000 euros salieron de las arcas municipales; otros 25.000 para Morad y unos 4.000 para Derby Motoreta’s Burrito Kachimba. Sobre este, la cifra era de 12.000 euros, pero el resto lo cubrió la Diputación, al igual que el concierto de Tanxugueiras, que actuó como parte de su programa Musigal, cuyo dossier indica que su caché es de 21.780 euros y los gastos de producción ascienden a 4.500 euros.



Así las cosas, el gasto en música empezó en los 100.000 euros, pues a todo esto hay que sumar las verbenas, charangas, actuaciones de bandas en los conciertos secundarios, etc.