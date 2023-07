El Concello vilanovés reduce su tasa de temporalidad en el empleo de 46 a 2,5 puntos

El Concello de Vilanova de Arousa destacó hoy la reducción de la tasa de temporalidad en el empleo del 46 % al 2,5 %, “moi por debaixo do 8 % permitido legalmente”, valoraron desde el ejecutivo. Además, en lo que se refiere al personal laboral municipal, “a taxa de temporalidade do Concello, neste intre, e do 0 % ao ter a condición de persoal laboral fixo todos os seus traballadores”.



Esa reducción se alcanzó tras la celebración de los procesos selectivos tras la aprobación en 2021 de la ley estatal para la reducción de la temporalidad en el empleo público, que obligó a las administraciones a convocar procesos selectivos para la reducción de las altas tasas de temporalidad. En el caso de Vilanova, estos procesos concluyeron en junio.



Según los datos hechos públicos ayer por el Ayuntamiento, el cuadro de personal estructural de esta entidad local es de 85 puestos de trabajo, 39 de personal funcionario y 46 de personal laboral.



A mayores, contrata cada año de forma temporal a más trabajadores, en acciones del Plan Concellos, Risga, cursos y talleres.