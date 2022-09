Los concellos de O Salnés suman 202 casos activos de violencia de género y 54 son de riesgo considerable

Los nueve concellos de O Salnés suman actualmente 202 casos activos de violencia de género de los cuales 54 están calificados como de riesgo considerable. La cifra aumenta con respecto al año pasado, pero la subdelegada del Gobierno en Pontevedra, Maica Larriba, apuntó ayer que hay un incremento generalizado del 35 % en el último año y “non é un dato malo, non quere dicir que haxa máis, a violencia de xénero sempre existiu, demostra que as mulleres denuncian máis, antes non o facían”.





Larriba hizo estas declaraciones durante una visita al CIM de la Mancomunidade do Salnés para hablar de los fondos del Pacto de Estado contra la Violencia de Género que este año transfirió 87.304 euros a los nueve ayuntamientos, aunque al servicio supramunicipal solo están adheridos Cambados, Meis, Vilanova, Ribadumia y Meaño, el cual atendió el año pasado a 240 mujeres y resolvió más de 1.000 consultas.





La subdelegada también detalló que la mayoría de víctimas y autores son de nacionalidad española (160 y 180) frente a 38 y 22 personas de otras procedencias y aportó datos a nivel provincial. Pontevedra tiene actualmente 1.386 casos activos con 1.359 víctimas y 1.357 autores, y la mayor parte son de una franja de edad comprendida entre los 31 y los 46 años. Asimismo destacó que 319 autores tienen más de una víctima y que 256 mujeres fueron víctimas de más de un autor. De estos casos, 12 son de riesgo alto (tres en el caso de O Salnés), 254 medio (51), 632 bajo (125) y 488 son considerados como de riesgo no apreciado (23).





Larriba mostró interés en desarrollar junto al servicio comarcal otras iniciativas que está llevando a cabo la Subdelegación sobre temática relacionadas como la trata y la explotación sexual, pues le parece “un exemplo de como se pode traballar coordinadamente entre todas as administracións e os concellos son imprescindibles porque son a máis cercana e calquera tipo de violencia de xénero require dunha atención inmediata”, manifestó. De hecho, reiteró que el compromiso del gobierno central con el feminismo y la lucha contra esta clara “é firme” y lanzó un mensaje a las mujeres para que sepan que “non están soas”.





En esta línea, hizo un llamamiento urgente a la Xunta para que ejecute los 4,6 millones de euros entregados del plan europeo de recuperación económica y social por la pandemia con el fin de abrir cuatro centros de asistencia integral a las víctimas 24 horas, uno por provincia. “Deben estar en funcionamento antes de decembro de 2023”, advirtió.





Respecto a los fondos para que los concellos realicen accciones de prevención y sensibilización y para que, en conjunto, las administraciones puedan ser “cada vez máis eficaces” en la prevención, la eliminación de las desigualdades y en definitiva en dar una respuesta integral, detalló que O Salnés recibió en los últimos años casi 381.000 euros y en el caso de la provincia, fue de 2,37 millones (588.000 euros en el último año), lo que supone un incremento del 44 % desde 2018, aseguró.





La subdelegada estuvo acompañada por la presidenta comarcal, Marta Giráldez, quien destacó que el CIM comarcal obtuvo “a mellor puntuación de toda Galicia porque ten un grupo de profesionais que dá o mellor de si día a día”. Está formado por la abogada y directora, Mariña Varela, otra letrada, dos psicólogas y una agente de igualdad. También subrayó que se desplazan a los concellos miembros y que no dejaron de trabajar ni durante el confinamiento.





La sede está ubicada en Cambados y su alcalde, Samuel Lago, considera que su “punto forte” es estar mancomunado porque “unidos podemos ofrecer moitos e mellores servizos”, aunque “ogallá algún día o traballo que fan vaia a menos”. Además de la atención directa a las víctimas, quiso destacar sus programas de concienciación porque “especialmente os homes temos que cambiar o chip”.