Concluye la reforma de la EP-9306 en Aldea de Abaixo tras una inversión de más de medio millón de euros

La reforma de la carretera provincial EP-9306 en Aldea de Abaixo (Meaño) concluye tras una inversión de unos 530.000 euros. La actuación supuso mejoras de la seguridad vial y también estéticas. Fue financiada en un 70 % por la Diputación de Pontevedra y en un 30 % por el Concello meañés, aunque el Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE) terminó concediendo una subvención próxima a los 402.000 euros, que ha supuesto cubrir cerca del 75 % del coste total.





El proyecto se desarrolló en la totalidad de este vial, de tan sólo 820 metros. La vía presentaba una calzada de ancho variable, con dos sentidos de circulación, sin determinación de carriles, arcenes ni aceras. Ahora dispone de dos carriles de 2,75 metros de ancho, de un arcén de cincuenta centímetros y de una senda peatonal de ancho variable que se adapta al espacio existente. En la zona del crucero, además, se ha creado una pequeña plaza adoquinada.





En el inicio de la zona de actuación, donde la EP-9306 entronca con la EP-9302 por su antiguo trazado, se optó por crear una zona de convivencia del tráfico rodado con el peatonal, a través de una plataforma elevada. En el otro extremo de la vía, en el cruce con la EP-9305, la carretera cuenta ahora con una rotonda con dos carriles de circulación, de cuatro metros de ancho cada uno de ellos y arcenes de un metro en ambos márgenes. En la rotonda también se ha instalado iluminación con tecnología led, incluyendo báculo y cuatro proyectores; así como separadores entre el espacio para automóviles y la senda peatonal, reductores físicos de velocidad, pasos peatonales elevados y nueva señalización, tanto horizontal como vertical.





Visita institucional

La presidenta de la Diputación de Pontevedra, Carmela Silva, visitó ayer la zona de actuación junto a la diputada provincial Noemí Outeda y al alcalde, Carlos Viéitez. Silva declaró que la institución que dirige “está a facer un enorme esforzo para converter as estradas que pasan por espazos moi habitados en lugares seguros onde se recupera o espazo público e se priorizan as persoas”.





En el caso de esta EP-9306, “como estamos facendo en todas as estradas provinciais en núcleos habitados, realizamos sendas peonís e lugares de convivencia, é dicir, converter as infraestruturas provinciais en espazos para as persoas cunha alta calidade construtiva e estética”, afirmó. Añadió que Cobas “é unha zona moi visitada e temos que dar a mellor imaxe do noso territorio”, ya que considera que “ter estradas con estas características facilita que sexa máis atractivo vir aquí”.





Por su parte, el regidor meañés señaló que “temos moita satisfacción, xa que se lle está a dar un gran cambio ás infraestruturas de Meaño”.





Por ello, quiso agradecer pública y “enormemente” a la Diputación su apuesta por el “modelo dos convenios, xa que para un concello tan pequeno como o noso sería imposible facer fronte a estas obras se non fose por estes recursos”.





El alcalde también se refirió a la importancia de la creación de la rotonda en Padrenda, en una zona que “antes era un punto continuo de accidentes” y en la que ambas administraciones esperan haber aumentado, así, las condiciones de seguridad vial en el tramo.