Concluye la seguda fase de la pista deportiva de Nantes con el cierre exterior y los vestuarios

El Concello de Sanxenxo ha concluido la segunda fase de la pista polideportiva de Nantes, que incluyó el cierre exterior y los vestuarios. Esta actuación rondó los 300.000 euros y se trata de un proyecto muy demandado por la comunidad educativa, según destaca el gobierno local.





El alcalde, Telmo Martín, visitó las instalaciones municipales, acompañado de concejales del ejecutivo, la directora del CEIP de Nantes, Elena Ponte, la presidenta de la ANPA, Sandra Viñas, y el de la comunidad de Montes, Manuel Otero Pombo. La pista será utilizada en horario extraescolar por el Club de Balonmán Sanxenxo, A.X. Saraiba do Mar y C.B. Baltar, así como para actividades organizadas por la ANPA. Asimismo, será utilizada en horario escolar por el centro, cuyos alumnos ya pudieron conocer ayer la pista durante el recreo.





Martín destacó en su visita que Nantes es una de las “zonas do municipio de maior equipamento deportivo que non só se vai ver mellorada por esta pista, senón tamén pola obra de humanización do vial de acceso e polo que transitan moitos nenos e maiores”. De igual manera, animó a los estudiantes a “desfrutar da pista polideportiva pechada coa que agardamos mellorar a confortabilidade na práctica do deporte independientemente da climatoloxía”, según señaló.





La primera fase, ejecutada en 2019, consistió en la construcción de una pista y una cubierta, con una inversión de 253.131 euros. Además, el gobierno local avanzó que las obras de reforma del pabellón de Baltar se prevén que estén listas en el segundo trimestre del próximo año.