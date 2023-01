Condenan a una mujer a pagar 900 euros de multa e indemnización por dar un “muletazo” a un coche

La Audiencia de Pontevedra ha rebajado la condena de multa a una mujer que golpeó con una muleta la parte trasera de un coche en el marco de una discusión entre sus ocupantes y peatones de su familia e iniciada por ocupar parte de una acera de Cambados, en un aparcamiento momentáneo.

Un juzgado de instrucción la condenó por un delito leve de daños al pago de una multa de 15 euros diarios durante tres meses, pero su defensa recurrió alegando que la juzgadora valoró su situación económica de manera errónea, pues en la vista no se trató su situación laboral y de vivienda y únicamente posee una pensión de 421 euros, vive de alquiler con dos hijos y no es titular de ningún inmueble.



La Audiencia le da la razón y estipula reducirla a 6 euros diarios, que no es el mínimo absoluto pero la estima “ajustada a su capacidad económica, aunque sea escasa, al no tratarse de una situación de indigencia o miseria”. De este modo, abonará 540 euros de multa en lugar de 1.350, además de tener que indemnizar por los daños del vehículo en 363 euros, pues no se aceptó su alegación a este respecto.

Le parecía “inverosímil” necesaria tal cantidad en la reparación de un daño que la Policía Local tildó de “pequeño arañazo” en su informe y le parece “desproporcionado” también por su antigüedad –18 años– y que tenía daños previos. Y es que se pintó todo el maletero y le parecía suficiente 50 euros para comprar un producto con capacidad para eliminar rasguños. Pero el tribunal indica que el coste está acreditado.

Los hechos ocurrieron en marzo de 2021 y el conductor –novio de la dueña del coche– llegó a denunciar ante la Guardia Civil, pero no siguió adelante después de que el hijo de la mujer, con el que mantuvo la discusión verbal, le pidiera perdón.