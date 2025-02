Un conductor resulta herido tras una colisión en la rotonda de As Sinas

El entorno de la rotonda de As Sinas, en Vilanova, registró este mediodía un accidente con dos vehículos implicados que dejó un herido leve que, en principio, no necesitó ser trasladado al hospital. Así, un repartidor de paquetería, que se dirigía a As Sinas, acabó semivolcado tras sufrir una colisión con otro vehículo que estaba tomando la rotonda para dirigirse a Vilagarcía. Hasta el punto se movilizaron efectivos de Protección Civil y de la Policía Local de Vilanova, que realizó cortes momentáneos en el tráfico, ya que los vehículos impedían el paso, aunque no llegaron a producirse importantes retenciones.

Accidente en Ribadumia | Emerxencias de Cambados

De igual modo, en la noche de ayer la conductora y la copiloto de un vehículo tuvieron que ser trasladadas al Hospital do Salnés con dolor cervical tras registrarse un accidente en la salida de Ribadumia de la AG-41. En la actuación colaboraron el 061, el Servicio de Emerxencias del Concello de Cambados y la Guardia Civil de Tráfico.