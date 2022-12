Los contenedores subterráneos tienen los días contados en Cambados

Muchos ayuntamientos se están deshaciendo de los contenedores subterráneos debido principalmente a las averías y a su elevado coste de reparación y mantenimiento. Cambados no es ajeno a este problema; pocos funcionan ya en el capital del albariño, pero el Concello los cambiará de manera progresiva y ya tiene planes para los de Ribeira de Fefiñáns y Rúa Príncipe, que llevan tiempo sin dar servicio y sustituidos por colectores tradicionales en superficie.



En el caso de los ubicados cerca de la rotonda de Tragove, su supresión está incluida en el proyecto para la construcción de nuevas aceras en todo el tramo comprendido entre el cruce del Parador y la Rúa O Pombal. Y respecto a Príncipe, se ha alcanzado un acuerdo con la concesionaria del servicio de la basura para que los retire y el Concello realice el relleno de la fosa.



El alcalde, Samuel Lago, señaló el “elevado custe” que supone su mantenimiento y no es la primera vez que indica también el peligro que puede suponer para los operarios. En otras partes de Galicia se han producido graves accidentes. Además considera que no son cómodos para facilitar el depósito de la basura. “Teñen unha boca moi pequena e ás veces atáscanse e por exemplo no caso dos cartóns, hai xente que acaba deixándoos ao lado, no chan”, explicó.



En la localidad hay media docena de islas subterráneas que en su día fueron una elección muy popular en todos los municipios porque suponían una mejor opción estética y también se señalaban otras bondades como la generación de menos olores en los meses de calor. Sin embargo, son pocos los ayuntamientos que no se están deshaciendo de ellos en cuanto tienen ocasión. Esta misma semana, el Ayuntamiento de Vilagarcía suprimía los ubicados en Constitución.



Lago indica que en el caso de la capital del albariño se hará de manera progresiva. Así, conforme se van averiando ya no se reparan, aunque lo cierto es que una gran parte no funcionan, o por lo menos no al cien por cien, desde hace ya bastante tiempo.



Este tipo de colector cuenta con un sistema hidráulico que requiere de unas inspecciones y medidas de seguridad casi propias de un ascensor. De hecho, el Concello los clausuró todos en 2017 después de que la anterior concesionaria de la basura se negara a recogerlos porque estaban sin homologar. Esta acción, más realizar pequeñas reparaciones y limpiezas para que puedan volver a entrar en funcionamiento costó a las arcas municipales unos 17.000 euros.