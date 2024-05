Corales, orquestas y grupos rinden homenaje en Vilanova a José Luis Prado Alfonso

El auditorio Valle-Inclán acogerá este viernes un concierto de homenaje al vilanovés José Luis Prado Alfonso. Será a las 20:30 horas, con entrada gratuita y la participación de todas las formaciones en las que estuvo vinculado el que es considerado “pai musical” de un buen número de músicos e intérpretes.



Organizado por el Orfeón Voces Graves Arousa y presentado por Marta Leiro, participará la Coral Polifónica Santa Mariña de Cambados, la Orquesta Pulso e Púa de Arousa, el propio orfeón, exintegrantes —reunidos para la ocasión— de la Coral Polifónica de Vilanova que el recordado dirigió y un Grupo Cremallera “co que saiamos todos os veráns desde hai 35 anos”, recordó ayer en la presentación Roberto Fernández, de la organización.



Desde la organización del evento musical agradecieron la colaboración del Concello de Vilanova de Arousa y esperan que este I Memorial sea el primero de muchos, con continuidad en próximos años.

Reconocida trayectoria

El alcalde, Gonzalo Durán, destacó de José Luis Prado que “si se es de Vilanova, se conoce de sobra su trayectoria”, ligada tanto a la música como a los inicios de la Festa do Momo, por la que llegó a recoger una de las insignias de la Festa do Mexillón e do Berberecho. “Honor, a quien honor merece”, añadió el primer edil, animando a disfrutar del espectáculo, también por streaming, en este enlace.