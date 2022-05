Cortegada ya tiene su corza

Una imagen llama estos días la atención en la ya de por sí atractiva isla de Cortegada. Una joven corza se pasea por la isla como si fuese su casa. Eso sí, no es fácil captar una fotografía.





"Sale al amanecer y de noche", explica José Antonio Fernández Bouzas, director de Illas Atlánticas. El organismo dependiente de la Xunta de Galicia colgó una fotografía del animal en sus redes sociales. Se trata de una corza joven y todo parece indicar que procede de Bamio, de una zona donde hay una vegetación similar a la de la isla.





A Cortegada accedió cruzando por el Camiño do Carro y ya lleva en la isla unas semanas. Come vegetación y tubérculos, por lo que no supone ningún problema para la producción marisquera de la zona. Para Illas Atlánticas se trata de un visita muy agradable y aseguran que la corza, que suele preferir la zona central de Cortegada que aquella donde se encuentra el personal o las visitas, se encuentra en muy buen estado.