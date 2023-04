Cruce de líneas en A Illa: Llama a su propio número de fijo y suena el teléfono de una vecina

Los cruces de líneas son todavía posibles aunque los routers hayan casi desplazado por completo a las líneas tradicionales. Un curioso caso es el que sufren al menos dos vecinos de A Illa de Arousa, que acaban de comprobar, estupefactos, que si uno de ellos llama a su propio fijo, el teléfono que suena es el de la vecina de unas casas más abajo.



El tiempo que llevan así no es fácil saberlo. De hecho, se ha descubierto a raíz de una incidencia. El vecino en cuestión tenía contratado un paquete de televisión por ADSL, pero este no funcionaba. Abrió una incidencia a la compañía el 27 de marzo y, al día siguiente, un técnico se desplazó a su domicilio. Allí el profesional vio que algo raro pasaba y que era posible que se cometiese algún error en una reparación o alta anterior, produciéndose un cruce de líneas. Pero que “en canto volvese á central, ía velo”. Unas horas después, el afectado recibía la llamada: “Que todo estaba arranxado”. No obstante, la tele por Internet seguía sin funcionar.



Con la mosca detrás de la oreja por la mención al cruce de líneas, y temiendo que mientras no se solucionase, alguien pudiera cargar largas conferencias a su factura, el vecino bloqueó la realización de llamadas en su línea de fijo. “Na casa hai liña, pero como o fixo non o usamos, non temos nin terminal”. Algo cada vez más habitual.



Al isleño se le ocurrió entonces coger su móvil y llamar a su propia línea de fijo, a ver qué pasaba. La sorpresa fue que respondía una vecina. Hablando ya ambos, la mujer le confesó que desde hacía unos días no podía usar el teléfono y siguieron atando cabos: Aquello ocurría, ni más ni menos, desde que su vecino había bloqueado la línea de teléfono, supuestamente, la suya.



El afectado lleva desde finales del mes pasado reiterando comunicaciones por esta avería, para la que urgen solución, sin que hasta ahora se haya solventado. Lamenta, además, el trastorno a la otra residente del barrio, una mujer mayor que sí hace uso del fijo, pero que se habría estado perdiendo —sin saberlo— todas las llamadas entrantes, ya que el número que daba, en realidad, no era el de su terminal.