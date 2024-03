Dan aprobación ambiental al nuevo plan urbanístico para el auditorio de Meaño

La Dirección Xeral de Calidade Ambiental, Sostibilidade e Cambio Climático de la Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda ha dado luz verde ambiental al plan especial de infraestructuras y dotaciones (PEID) de A Toxa, donde el Concello de Meaño prevé construir el futuro auditorio y multiusos.



El llamado informe ambiental estratégico al que fue sometido este instrumento urbanístico ha concluido que no se espera que tenga efectos adversos significativos sobre el ambiente, lo que permite concluir aquí, y acortar, el procedimiento de evaluación ambiental. Eso sí, el visto bueno está condicionado, en este caso, a que se atiendan determinadas condiciones en el desarrollo del plan, observaciones que durante la fase de consultas han emitido tanto la Dirección Xeral de Ordenación do Territorio e Urbanismo como el Instituto de Estudos do Territorio.

Condiciones

El primero de los organismos llamó la atención sobre la observancia de la limitación de altura de las edificaciones, a diez metros, salvo causa imprescindible, en cuyo caso deberá estar acreditado. En cuanto al instituto, mostró su preocupación sobre la integración paisajística, teniendo en cuenta la pendiente y altura del terreno. Así, plantea correcciones sobre discrepancias en alturas permitidas en muros e introduce alguna otra consideración sobre plantación de especies vegetales, ejecución de cierres y condiciones del aparcamiento, pavimentos, escaleras y mobiliario, entre otras.



Durante la fase de exposición pública no hubo alegaciones. Ahora, este informe ambiental se remite al Concello, mientras prosigue la tramitación urbanística para la futura aprobación del plan especial, el que deberá articular el suelo para el complejo proyectado.



Segunda evaluación

El PEID ya había superado un primer procedimiento ambiental en 2022, pero fue necesario someterlo a un segundo, ya que el Concello decidió ampliar el ámbito del plan, incluyendo en él más terreno, con la incorporación de suelo que será destinado a zona de estacionamiento. El ámbito actual es de 9.509 metros cuadrados, cerca del centro de salud, CEIP As Covas y Consistorio.