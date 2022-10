La defensa de “Nené” Barral y el resto de imputados piden la nulidad de la causa

El arranque del juicio contra José Ramón “Nené” Barral, exalcalde de Ribadumia, y contra otras once personas —entre ellas su hermano Feliciano Barral— por una supuesta red de contrabando de tabaco arrancó ayer en la Audiencia Provincial de Pontevedra tal y como se esperaba: Con una batería de cuestiones previas planteadas por las defensas, que intentan tumbar la causa.



Desde la posible falta de competencia del juzgado instructor, a la prescripción, pasando por la cosa juzgada, los defensores armaron un arsenal argumentativo que, ahora, el tribunal de la Sección Cuarta deberá analizar y decidir en consecuencia. La nueva fecha de la vista, la que decidirá si prosigue o no el juicio, ha quedado señalada para el 15 de diciembre.



Ni Barral ni ninguno de los otros encausados pronunciaron ayer palabra, ya que la toma de declaraciones o testimonios solo se abrirá si, una vez analizadas aquellas cuestiones previas, la Audiencia las rechaza y decide continuar con el juicio oral.





Con todo, tanto la Fiscalía como la Abogacía del Estado se oponen a los argumentos de las defensas y mantienen la petición de penas ya conocidas, como la que se solicita contra el exalcalde, de 10 años y medio de prisión, así como la multa de 15 millones de euros por la presunta actividad continuada en el ámbito del contrabando de tabaco. El Ministerio Público considera a la supuesta red responsable de la presunta comisión de delitos de asociación ilícita, contrabando, revelación de secretos por funcionario público y cohecho.









Más de dos décadas







Una de las principales críticas fue a los 21 años de instrucción de la causa, tiempo en el que llegaron a fallecer tres de los doce investigados. Las defensas solicitan la prescripción de los delitos, si bien el Fiscal y la Abogacía del Estado destacaron la complejidad técnica del caso y la observancia de las garantías procesales. Un extremo que tampoco convence a las defensas, que consideran que la investigación y la instrucción estuvieron plagadas de “errores” y “subterfugios”, como las escuchas prospectivas.









Otras cuestiones previas



Otra de las cuestiones alegadas es un posible problema de competencia, ya que la abogada del exalcalde sostiene que el caso no debió instruirse en los juzgados de Vilagarcía, sino en la Audiencia Nacional. Señalaron también la ausencia de delito, por cuanto los contenedores de tabaco no habrían salido de la Zona Franca del puerto de Vigo. O que no queda acreditada la relación de la carga con los encausados.Finalmente, las defensas de los agentes de la Guardia Civil y Vigilancia Aduanera encausados argumentan la posible “cosa juzgada” en su caso, ya que habrían sido juzgados y absueltos por el Supremo por el posible mismo delito. Tal tesis fue negada por la Fiscalía, al sostener que aquella otra causa alegada, aunque contra estas mismas personas, lo era por tráfico de hachís.





“Nené” Barral comentó acabada la sesión que la siguió con muchas dificultades, debido a problemas de audición. l