Denuncian al 061 por no enviar una ambulancia a una mujer que falleció en el PAC de Baltar

La denuncia de la muerte de una mujer en el PAC de Baltar está siendo investigada por el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 3 de Cambados, según han confirmado fuentes de la Guardia Civil.



Los hechos ocurrieron el pasado 6 de agosto cuando un hombre llamó al 061 para indicar que su pareja se encontraba mal y solicitó el envío de una ambulancia. Según el varón, le respondieron que no disponían en ese momento de vehículos sanitarios y le invitaron a llevarla el mismo a Urxencias si no tenía fiebre. La mujer falleció poco después de su llegada al PAC de Baltar.



El hombre acudió entonces al puesto de la Guardia Civil de O Grove para denunciar al 061 por no enviarle la ambulancia para atender la urgencia. La denuncia fue cursada y enviada al juzgado de Cambados para que practique las diligencias oportunas.