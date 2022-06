Descendientes de los Soutomaior donan nuevas piezas victorianas al Museo do Viño cambadés

El alcalde de Cambados, Samuel Lago, y la familia Rey Madarnás firmaron ayer la tercera donación que Yolanda Josefina Rey, descendiente del linaje de los Soutomaior, y su marido, Prometeo Madarnás, realizan al Concello desde 2018. Se trata de un conjunto de cobre plateado de té y café de la época victoriana –fabricado en Inglaterra entre 1840 y 1910– y compuesto por sus respectivas jarras, lechera, azucarero y recipiente para la mantequilla. Todas las piezas están labradas con motivos alusivos a la cultura vinícola, al igual que anteriores donaciones.



Fuentes municipales explicaron que el matrimonio, de origen asturiano y alicantino, lleva media vida asentado en América. Allí emigraron a mediados de los años 60; primero a Estados Unidos y luego a Canadá, donde ubicaron definitivamente su residencia, en la provincia de Ontario. “Cos anos foron facéndose con numerosos enseres e pezas da época victoriana que dende hai algúns anos decidiron doar ao Museo do Viño de Cambados, ao que chegaron por suxerencia da Deputación, actual titular do Castelo de Soutomaior”, añadieron.



Las pasadas remesas de bandejas, botelleros, fuentes, salseras o platos están expuestas en el centro cambadés, en una vitrina adquirida ex profeso para tal fin. Pero para la nueva aportación se comprará otra, pues además la pareja ha mostrado su intención de realizar más donaciones y siempre pone como única condición, que se exhiban al público.



El regidor expresó su “enorme agradecemento” por esta tercera cesión, que se realiza en propiedad y sin ningún tipo de contraprestación económica, y que enriquece al museo cambadés.