Un detenido en un bar por trapicheo no ingresa en prisión a cambio de desintoxicarse

Un cambadés de 25 años detenido en 2019 por portar diferentes de cocaína y hachís en un bar del centro urbano alcanzó un acuerdo de conformidad, aceptando una pena de tres años de prisión por la comisión de un delito de tráfico de drogas. No obstante, no ingresará en prisión porque quedó probado ante la Audiencia de Pontevedra que era consumidor de estupefacientes y esto “influyó” en los hechos, ya que lo hacía para “poder obtener dinero para seguir consumiendo”, según la sentencia. No obstante, esto queda condicionado a que durante cuatro años no delinca y se someta a un tratamiento de desintoxicación con controles analíticos en este tiempo.





El joven fue sorprendido por la Guardia Civil en marzo de 2019 con diferentes bolsitas y papelinas de cocaína dispuestas para su venta, sumando unos 50 gramos de esta sustancia y una pureza media superior al 75 %. Lo llevaba en el interior de su ropa, al igual que ocho trozos de resina de cannabis y un cogollo de marihuana. En total, el valor de la droga en el mercado ilícito ascendía a 5.500 euros. También tenía 100 euros distribuidos en billetes de diferentes cantidades.





Tres años de cárcel

El juicio esta previsto para finales del año pasado. La Fiscalía lo consideraba autor de un delito de tráfico de drogas y pedía para él tres años de prisión y una multa de 5.500 euros, apreciando la atenuante simple de drogadicción. Sin embargo, no llegó a celebrarse porque el cambadés se mostró de acuerdo y el Ministerio Público no se opuso a la suspensión de la pena de cárcel con condicionantes, como establece la ley.

Concretamente, cuando la condena solicitada no es superior a los cinco años de los penados que “hubiesen cometido el hecho delictivo a causa de su dependencia” a los estupefacientes. En este caso, la Audiencia indica en su sentencia que quedó probado. Aunque, en caso de no cumplir con las condiciones, puede revocar estos beneficios.