O Día das Letras Galegas foi unha festa no Salnés

Os concellos da comarca do Salnés celebraron diferentes actos para rendir tributo á lingua galega no seu día cunha mención especial á figura á que se dedica este ano: Francisco Fernández del Riego.

Meis estrea romaría na finca de Parga

A I Romaría das Letras Galegas levou á finca de Parga en Meis postos de artesanía e de comida, así como actuacións musicais e animación.

Unha parella participante na Romaría de Meis | Gonzalo Salgado

Festa con cambios en A Illa por “medo” a Portos

A Asociación Dorna e a súa Escola de Navegación Tradicional celebraron onte en A Illa o tradicional acto de comezo da tempada de vela tradicional. Houbo galeóns no Xufre, pero algúns dos actos, como as actuacións de grupos tradicionais, leváronse a última hora para O Regueiro. O motivo, o “medo” a reparos de Portos por actuaren en zona portuaria, tras o acontecido en Cambados.

Actuación da Illa de Arousa polo Día das Letras Galegas | Cedida

Cita de clásicos en Meaño

Meaño celebrou a súa I Xuntanza de Coches Clásicos. Concentráronse vehículos anteriores a 1989.

Un dos vehículos participantes na cita meañesa | Cedida

Ofrenda floral e Banda de Castrelo para a xornada cambadesa

Cambados celebrou onte o Día das Letras Galegas coa tradicional ofrenda floral do Concello ante o monumento a Cabanillas do Paseo da Calzada, coa asistencia do alcalde, Samuel Lago, o concelleiro de Cultura, Tino Cordal, e a neta do “poeta da raza”, Pitusa Cabanillas. Además houbo un concierto da Banda de Música de Castrelo no parque de Torrado que, coma sempre, tivo unha moi boa acollida.

Ofrenda floral Día das Letras galegas en Cambados | Cedida

Premian aos Ribadumienses en Prol do Galego

O colexio Julia Becerra Malvar e o CRA foron as entidades recoñecidas na sexta gala “Ribadumienses en Prol do Galego”. A música púxoa Luar na Lubre.