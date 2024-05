La Diputación anuncia que la iglesia del monasterio de A Armenteira vuelve a estar abierta a visitas

La Diputación de Pontevedra anunció hoy que la iglesia del monasterio de A Armenteira vuelve estar abierta a visitas. Lo hizo a través de un breve comunicado, al hilo de una visita de los diputados provinciales Javier Tourís y Marcos Guisasola, en compañía del párroco.



Ambos estuvieron este domingo en el templo y desde la entidad provincial señalan que la “catedral do Salnés” vuelve a recibir visitas, tras llevar tiempo cerrada, abriendo únicamente los domingos para oficiar misas.

“Traballo discreto”

Desde la Diputación de Pontevedra destacan, a su vez, su trabajo durante “semanas”, “con discreción”, con el objetivo de “reabrir e poñer en valor o templo tras meses de peche”.



“O mosteiro de Armenteira é un activo de enorme valor cultural e turístico para O Salnés, para a provincia e para toda Galicia, que agora volve estar a disposición do público”, destacan desde la institución que preside el popular Luis López.

“Xa se sabía”

Desde el Concello de Meis, la alcaldesa, la socialista Marta Giráldez, subrayó al hilo del anuncio que “os domingos, a igrexa do mosteiro sempre está aberta, porque hai misa”. Recordó que “o domingo pasado estiven alí, á mesma hora”, tras la Andaina por el Día de la Mujer.



La regidora va un paso más allá y afirma que “desde Semana Santa” su equipo sabía que el sacerdote, que desde hace unos meses ya no residía de forma habitual en la rectoral en A Armenteira, “tiña pensado, de cara primavera, vir aquí a abrir”, coincidiendo con la temporada alta de peregrinos. “Estaba agardando a que o dixeran”. “Descoñezo se a Deputación fixo ou non as xestións, pero si sei que nós as fixemos, por escrito e polas canles correspondentes”.

La oficina de turismo

“En todo caso”, afirmó, “o goberno de Meis alégrase de que o mosteiro abra, algo que nós levamos demandando durante moitísimo tempo”. Con esto, añade, “xa non hai escusa para ter desmontada a oficina de turismo”. Así, insta a la Diputación a que, “de forma inmediata”, proceda a su reapertura. Lo contrario “non ten moito sentido”, valora.