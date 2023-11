La Diputación concede a Martín Códax y Terras do Pazo 900.000 euros de ayudas al agrocompostaje

La Xunta de Goberno de la Diputación de Pontevedra acaba de aprobar la concesión de casi 900.000 euros en ayudas destinadas a impulsar el agrocompostaje en empresas, en el "marco do compromiso da institución provincial co medio ambiente e a sostibilidade", indicaron sus responsables. En concreto, a Bodegas Martín Códax y Terras do Pazo.

Como destacó el presidente provincial, Luis López, esta línea de ayudas, dotada inicialmente de un presupuesto de 1,5 millones de euros, se puso a disposición de entidades, firmas, cooperativas y personal autónomo "para axudarlles na adaptación das súas instalacións a fin de realizar a compostaxe dos seus biorresiduos en concordancia, ademais, coa fracción orgánica dos residuos municipais da súa contorna. É dicir, proveitar os biorresiduos da súa actividade agrogandeira e combinalos cos de orixe doméstica procedentes dos composteiros municipais para fertilizar os seus solos”.

La línea estaba aberta a financiar tanto la obra como la compra de la maquinaria para llevar a cabo el proceso. Inicialmente, seis empresas concurrieron a esta convocatoria de las que dos propuestas cumplieron los requisitos. "Trátase das firmas Bodegas Martín Códax S.A., que recibirá unha achega de 600.000 euros, e Viñas e Terras do Pazo S.L., que contará cunha axuda de 257.015 euros", expusieron desde la Diputación.

En el caso de la firma de Cambados, Bodegas Martín Códax, la subvención le permitirá construir las instalaciones en las que compostará residuos propios. Estos equipamientos se situarán en San Salvador (Meis) y tendrán la capacidad para compostar 3.357 toneladas de residuos al año. Respecto a Viñas e Terras do Pazo SL podrá, en su instalación de compostajee de Tomiño, "xestionar residuos propios procedentes da poda dos viñedos, restos orgánicos procedentes do comedor, e biorresiduos de orixe doméstica procedentes da recollida municipal. Neste caso, a capacidade de compostaxe calcúlase en 354 toneladas de residuos ao ano", detallaron las mismas fuentes.