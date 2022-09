La Diputación digitaliza la oficina de turismo y reparte diez balizas por la villa para emitir información

La Oficina de Turismo de Cambados será sometida a un proceso de digitalización y modernización con el proyecto Tourist Inside de la Diputación de Pontevedra. Más concretamente, se instalarán terminales como una pantalla, una tablet y dos tótems y un total de 10 “beacons” se distribuirán por la localidad (son balizas electrónicas que transmitirán información de interés a través de bluethoot).



La diputada Ana Laura Iglesias y el alcalde, Samuel Lago, detallaron ayer la iniciativa y aprovecharon para instalar la placa de la Q de Calidad concedida este año por el instituto ICTE del ministerio y que es una “distinción á calidade e excelencia na xestión do servizo e na información ofrecida. Estamos tremendamente contentos e felices de que Cambados siga apostando pola calidade e a dixitalización e seguimos traballando da man do Concello”, apuntó Iglesias. En cuanto al proyecto provincial, cuenta con financiación europea gestionada por el Gobierno central y la diputada explicó que empezarán a instalar el equipamiento en todas las oficinas adheridas a la red Info Rías Baixas, como la cambadesa, a lo largo d e este mes de septiembre.



En la capital del albariño se colocará una pantalla digital de 55 pulgadas que ofrecerá información del destino Pontevedra y una tablet en la que se podrán realizar encuestas de satisfacción. Además, se dispondrá un tótem interactivo dentro y otro fuera, que también ofrecerán datos de interés al visitante, mientras que los “beacons” se distribuirán por el municipio transmitiendo información a los móviles de los turistas a través de la tecnología bluethoot. Serán 10 de los 300 repartidos por toda la provincia.



La responsable provincial de Turismo también destacó el apoyo de la Diputación a la contratación de personal para reforzar la oficina durante la época estival con dos empleadas. Precisamente Lago dedicó la consecución de la Q a la plantilla: “Obtela é un inmenso orgullo e o mérito principal é das traballadoras, pois acredita o traballo ben feito”. También se la dedicó a la concejala de Turismo, Mila Martínez, y cree que además puede servir para “fomentar as visitas” dadas las garantías que da sobre la atención.



El alcalde también aprovechó para hacer balance. Gracias a la tecnología de medición de afluencias de la Mancomunidade do Salnés saben que entre enero y julio pasaron unos 10.000 turistas por la oficina y esperan cerrar agosto con entre 8.000 y 9.000, pero aún no tienen los datos definitivos. El nacional es el principal con un 90 %, destacando Madrid (21 %) y a mucha distancia Asturias y Barcelona (4 %). En cuanto al extranjero, Francia ocupa el primer puesto con un 20 % del total, seguido de los ingleses y portugueses (11 %) y Estados Unidos (9,65 %). Y sobre su perfil, suele ser turismo familiar, en pareja y grupos reducidos y llama la atención, como indicó Lago, que los que acuden a la oficina de turismo son casi todo personas que pernoctan en la localidad. A falta de los datos definitivos, el regidor entiende que, a este ritmo, “parece que vai ser un bo ano a pesar dos anuncios de que se avecina a tormenta da recesión”.