La Diputación e Igualarte traen a Cambados el espectáculo de danza y teatro “HabitarMe”

El espectáculo de danza y teatro “HabitarMe”, promovido por la Diputación y la Fundación Igualarte, que desde 2002 trabaja para que las personas con diversidad funcional puedan expresarse de manera artística, llega este domingo al Auditorio de Cambados (20 horas). La entrada es libre.



Al Lío es una compañía de teatro, danza y expresión corporal que cuestiona la relación entre el cuerpo y la mente a través de historias de la vida cotidiana desde una perspectiva feminista. En este proyecto sus integrantes interpretan “HabitarMe”, una pieza de danza-teatro que trata sobre mujeres diversas, bien habitadas, que hacen, que cuestionan, que están incómodas, que optan por moverse de la seguridad de los preestablecido porque descubren que hay otras formas que las definen. “A obra fala da dialéctica do non parar, non pensar, non sentir e de súpeto un crack, unha pausa, un alento máis longo do habitual, onde nacen as ganas”. Está dirigida por María Romanoy está interpretada por Helena Cuber, Eva García, Vanesa Lea y Carmen Gómez.