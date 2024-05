La Diputación ejecuta el esperado arreglo de la carretera de As Sinas

La carretera de As Sinas, la EP-9702, se somete estos días a unas esperadas obras de reparación. La Diputación de Pontevedra ha dado comienzo a la ejecución del proyecto que supone el arreglo de un tramo de 800 metros lineales, desde la altura del pump track —donde antiguamente se levantaba el campo de futbol—, hasta la entrada al centro urbano.



La actuación se ejecuta con un presupuesto de 200.000 euros, cuya financiación asume íntegramente la institución provincial. Los trabajos consisten en saneos y frenado del firme, la aplicación de un tratamiento superficial y la reposición del pavimento mediante la extensión de una capa de hormigón en caliente. Se procede primero a obrar en un carril y, posteriormente, en el otro sentido, para permitir el paso de vehículos por uno de ellos, regulados por los operarios.



Además, se ejecutarán pasos de cebra elevados y se repondrá la señalización tanto horizontal como vertical.



Las obras fueron visitadas hoy por el regidor, Gonzalo Durán, y por el teniente de alcalde y diputado provincial Javier Tourís, junto a la diputada de Infraestruturas Públicas, Mobilidade e Contratación, Isabel Couselo.

Críticas a los socialistas

Esta última cargó contra el Gobierno del Estado, al que acusó de no ejecutar mantenimientos de este tipo en las carreteras nacionales de la provincia de Pontevedra. Durán destacó que la Diputación “cumple con su deber” ahora, después de no hacerlo “durante ocho años”, aludiendo a los dos mandatos en que el color político no era el mismo en el ente provincial y en el local. Por su parte, Javier Tourís recordó que esta actuación era una antigua demanda, debido al “mal estado” de conservación del vial.



También avanzó que hay un “compromiso” para continuar actuando en esta entrada hacia Vilanova, actualmente con los proyectos en marcha.

Problemas en el bowl del skate park

En las inmediaciones del tramo en obras se ubica el pump track y el skate park en As Sinas. El bowl u hoyo central sufre un problema de inundación, llenándose de agua debido a la caída de precipitaciones. El proyecto contemplaba una canalización de desagüe, pero el elemento está ahora inutilizable debido a la importante acumulación de agua. Este punto de As Sinas se convirtió en los últimos años en un espacio de ocio, especialmente pensado para jóvenes, gracias a estas nuevas instalaciones.