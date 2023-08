La Diputación mejora la seguridad vial en la zona de O Rial por petición del Concello de Ribadumia

El Concello de Ribadumia comunicó ayer que sigue mejorando los caminos y equipamientos de la localidad. En esta ocasión, con la ejecución de mejoras en la parroquia de Besomaño “co fin de atender a unha petición da veciñanza da zona e solucionar un problema de seguridade viaria que nesa localización se atopaba”.



Así, está realizando obras en la zona de O Rial, con las que “preténdese seguir humanizando as zonas do rural, así como evitar accidentes de tráfico e mellorar a seguridade, tanto para os habitantes de Ribadumia como para todas as persoas que empregan esas estradas para facer os seus desprazamentos”, informaron fuentes municipales.



Las mismas indicaron que fu el Concello ribadumiense quien pidió a la Diputación de Pontevedra la realización de este proyecto, debido al “gran número de peticións veciñais recibidas informando sobre esta problemática”. Asimismo detallaron que la inversión ascenderá a unos 15.000 euros.