La DO Rías Baixas celebra mañana su pleno de constitución para elegir presidente y vicepresidente

La Denominación de Origen Rías Baixas celebrará mañana la sesión de constitución del nuevo Pleno en el que se elegirá al presidente y vicepresidente del Consello Regulador. El actual máximo representante, el bodeguero Juan Gil de Araújo, podría no repetir en el cargo porque el reglamento impide mantenerse más allá de dos mandatos a no ser que no haya ninguna candidatura. No obstante, tampoco se ha desvelado si estaría interesado en hacerlo y si contaría con los apoyos.



La sesión está prevista para las 10 horas de hoy en la sede del Consello, en el Pazo de Mugartegui, en Pontevedra. La elección del presidente y vicepresidente la harán los 22 vocales electos en las pasadas elecciones y por mayoría. El Pleno quedó constituido del siguiente modo: Siete vocales para Empresarios Bodegueros y Viticultores Rías Baixas; cinco para la Asociación Agraria de Galicia (Asaga); cuatro para la Asociación Galega de Cooperativas Agrarias y dos para el Sindicato Labrego Galego (SLG). La Agrupación Profesional de Viticultores Rías Baixas, Unións Agrarias (UUAA) y la Asociación Adegas do Salnés tienen un vocal cada uno.



Cabe recordar que solo hubo votaciones para la elección de cinco vocales de los 22 que conforman el Pleno del Consello, pues el resto ya fueron decididos tras alcanzarse acuerdos entre las diferentes candidaturas presentadas a estos comicios. De hecho, solo estuvieron llamados a las urnas dos censos para elegir a los tres representantes de los viticultores de más de dos hectáreas de las subzonas de Condado de Tea, Soutomaior, O Salnés y Ribera del Ulla, y también de las bodegas pequeñas, que tenían que elegir a sus dos vocales.