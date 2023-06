La DO Rías Baixas cosecha más de un centenar de premios en tres importantes concursos

Los vinos de la DO Rías Baixas han cosechado un total de 107 galardones en los concursos nacionales e internacionales más recientes como el Concours Mondial de Bruselas, los Decanter World Wine Awards y los Premios Baco.



En la cita belga, la denominación logró 18 galardones, repartidos en dos gran oros, siete oros y nueve platas. Además, uno de sus vinos recibió la distinción de Vino Blanco Relevación de España. Las añadas elegidas por los más de 320 catadores que conformaron el jurado, procedentes de 50 nacionalidades y que evaluaron 7.500 vinos, fueron en su mayoría de la añada 2022, pero también había de otras; la más antigua de 2018.



En los Baco, la DO fue la más premiada con 21 galardones, que se distribuyeron en dos Gran Baco de Oro, 16 Bacos de Oro y tres Bacos de Plata. Y en cuanto a los Decanter World Wine Awards, premiaron a 69 Rías Baixas, que se dividieron en un Best in Show (el máximo galardón del certamen de dicha categoría los vinos españoles recibieron ocho), dos oros, 35 platas y 31 bronces. Los miembros del jurado, compuesto por cerca de 263 expertos (incluyendo 53 Masters of Wine y 16 Master Sommeliers), cataron 18.094 vinos de 57 países.