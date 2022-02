Una docena de interesados visitan el puerto de Portonovo para proyectar su reordenación

La remodelación del puerto de Portonovo despertó el interés de una docena de profesionales que aspiran a participar en el concurso de ideas convocado por el Concello de Sanxenxo y Portos de Galicia. Ayer visitaron el entorno portuario para conocer más detalles sobre este espacio, guiados por responsables del Colegio de Arquitectos de Galicia y del Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos y también asistieron el alcalde, Telmo Martín, y la presidenta de Portos de Galicia, Susana Lenguas, el patrón mayor, Juan José Besada, y el presidente del Club Náutico de Portonovo, Javier Ruiz de Cortázar.



El próximo 11 de abril se cerrará el plazo de presentación de ofertas al concurso que cuenta con un presupuesto de 40.000 euros en premios. Así, el primer premio estará dotado con 25.000 euros; el segundo, con 10.000 euros y el tercero, con 5.000 euros.



El alcalde de Sanxenxo señaló que el proyecto ganador del concurso deberá tener muy en cuenta “as tres actividades que se desenvolven neste espazo. Por un lado, é a máis importante, a actividade pesqueira, o Clube Náutico de Portonovo e o uso e disfrute do terreo público”. Así, Martín indicó que debe ser “unha actuación integral que remodele a actual fachada marítima que presenta unha imaxe pobre, pouco acorde coa vila de Portonovo”. También esbozó algunas ideas y necesidades en la villa como “unha gran praza pública e un aparcamento”



La presidenta de Portos incidió en que la visita sirvió “para que los posibles licitadores conozcan in situ el puerto y sus necesidades”. En la misma línea, subrayó que el concurso “viene para mantener el carácter puramente portuario, pero conjugarlo con los usos municipales”. Lenguas explicó que en el concurso se primará la calidad arquitectónica e ingenieril, la sostenibilidad, los costes de mantenimiento y la capacidad económica del proyecto.



En cuanto a los plazos de la obra, Martín apuntó que “é un proxecto de calado que non se fai nin nun nin en tres anos porque leva unha tramitación complexa”, y sobre la financiación, aseguró que “xa atemos experiencia co de Sanxenxo e a financiación non suporá ningún impedimento”.