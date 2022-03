Durán apuesta por enfriar la polémica del geodestino, pero esta todavía tendrá recorrido judicial

Con un tono más conciliador, pero igualmente firme en sus posiciones, Concello de Vilanova y Mancomunidade parecían ayer dispuestos a aparcar la polémica por la segregación del geodestino de O Salnés, debido a la inclusión del municipio vilanovés en el nuevo destino Mar de Santiago. Al menos por ahora, porque sigue estudiándose la vía contenciosa.



Gonzalo Durán, regidor de Vilanova, compareció por segunda vez para indicar que lo que no quiere es “manchar el nombre de Mar de Santiago ni de la Variante”, ni “perjudicar” con la polémica la atracción de visitantes a la comarca. Convencido de que hay “tarta para todos” en cuanto a turismo, reprochó que cuando durante sus mandatos en la Mancomunidade se inició la creación de la Variante Espiritual y la Ruta Sarmiento se hizo con el objetivo de atraer peregrinos del Camino Portugués “a todos los concellos” de O Salnés, no solo a Vilagarcía. Pero, en todo caso, quiso mirar ayer hacia adelante, al gran volumen de turistas que puede suponer conseguir que los peregrinos que llegan a Santiago desde cualquier camino xacobeo bajen hacia la Ría para conocer sus municipios, atraídos por la ruta del remonte del Ulla. De ese interés de captar viajeros en Compostela nació Mar de Santiago. Pero, ¿por qué crear este proyecto cuando ya estaba la Mancomunidade haciendo lo mismo?









“Marginados”





Durán sigue convencido de que la gestión política del ente comarcal es nefasta, el trabajo, poco y malo y “nosotros no estamos aquí para perder el tiempo”, “no podemos perder la recuperación post-pandemia, así que, en vez de trabajar con ellos, porque no podemos, hacemos nuestra marca”. Y afirma que no pueden trabajar juntos porque en la Mancomunidade “han decidido, por el motivo que sea, marginar a un ayuntamiento de los fundadores, como es Vilanova”. Durán reiteró que “en tres años no se hizo ninguna presentación” del organismo comarcal en Vilanova, lo que, sostiene, basta para probar ese trato discriminatorio. “Les deseo toda la suerte del mundo. Pero que no nos ataquen. Fueron ellos los que recurrieron la creación del geodestino”. Además, confirmó la tensión evidente, que “no hay buena relación entre la presidencia de la Mancomunidade y Vilanova”, por lo que “yo pensé que estarían contentos de que nosotros nos marchásemos y nos dedicásemos a promocionar por fuera”.



Así pues, Durán da “por zanjada esta polémica y les deseamos suerte”. Algo quizás más fácil de decir en esa posición que desde la parte contraria, la de quien ha alegado y anuncia contencioso contra la nueva configuración del geodestino. Y no por capricho, ni por ánimo de hacer daño, sino por una cuestión de “legalidade”, valoraba ayer la presidenta de la Mancomundidade, Marta Giráldez.



“A Gonzalo Durán non lle vai o papel de vítima”, opinó, insistiendo en los motivos que han llevado a emprender la batalla legal: Tanto por el supuesto “incumprimento das propias normas da Xunta”, que exigen continuidad territorial en un geodestino, como por que el propio gobierno gallego confunda y acepte un “produto turístico” como es Mar de Santiago con un “destino” geográfico, a costa además de romper otro, el de O Salnés.









“Puenteo”, o no





Sobre si el folleto de la Mancomunidade “puentea” o no la comarca, Durán afirmó ayer que resulta evidente que se premia a Vilagarcía. “Están en su derecho, pero yo había registrado el nombre del Camino al Origen para beneficiar a toda la comarca”, no a un único municipio. Giráldez niega el “puenteo” a O Salnés: Lo de llevar peregrinos en tren desde Santiago es solo “un dos proxectos que temos” y, “gústelle ao señor Durán ou non, o tren só chega a Vilagarcía. Non chega a Vilanova, igual que tampouco chega a Meis”. Giráldez también señala que tendió, y tiende, la mano a celebrar actos de la Mancomunidade en Vilanova, con una única condición, la misma que se aplica al resto de municipios: “Que nos actos da Mancomunidade estea a presidenta da Mancomunidade”. Algo quizás difícil de aceptar para quien no reconoce la legitimidad de su elección.