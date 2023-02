Durán ataca de nuevo al PSOE en las redes del Concello: “María José no vales” y “Samuel no te enteras”

El alcalde de Vilanova, Gonzalo Durán, realizó ayer una nueva comparecencia difundida en las redes del Concello en la que cargó duramente contra la concejala y candidata del PSOE a la Alcaldía, María José Vales, y el regidor cambadés, Samuel Lago, a causa de la reunión que mantuvieron ambos esta semana, en la que declararon la intención de realizar la búsqueda de una solución conjunta para los vertidos de la zona litoral a partir de mayo, en caso de ganar en las elecciones.



Durán —que esta semana fue criticado por el PSOE por una comparecencia similar en los canales municipales— arremetió contra ambos socialistas, a los que se refirió como “María José no Vales” y “Samuel no te enteras” y aseguró que prefiere “pensar que simplemente son tan zotes que no se saben explicar”. El primer edil entiende las declaraciones como una “coacción” al vecindario y se pregunta si “la resolución de Medio Ambiente depende de la victoria del PSOE en las elecciones municipales”, una reflexión que concluyó con una pregunta retórica que lanzó al aire: “¿O votas al PSOE o no hay alcantarillado?”.



Asimismo, Durán cuestionó la profesionalidad de Lago al frente de la Alcaldía de Cambados, al que acusó de estar esperando al próximo mandato “para resolver un problema medioambiental de la Ría de Arousa”. Además, el alcalde vilanovés presentó un proyecto para la construcción de la senda peatonal que uniría Vilanova con el límite con Cambados. En este sentido, Durán retó al regidor cambadés a mostrar “este mismo fin de semana” algún tipo de avance en este sentido, como por ejemplo “algún proyecto de expropiación”. De igual modo, recordó que “en la política se viene a servir” y cuestionó “si han hecho algo positivo para resolver el problema”.



Para concluir con su comparecencia, el primer edil se volvió a referir a la alcaldable socialista, a la que descalificó sobre su desempeño para el puesto al que aspira: “Perdió las elecciones a la Cofradía y la pobre está buscando un sitio donde meterse”, a lo que añadió que “aquí tampoco te queremos”.



Por su parte, la concejala de Urbanismo de Vilanova, Nuria Morgade, intervino en un tono más relajado y conciliador, haciendo hincapié en la importancia de “sanear a Ría”, un tema que representa “unha demanda veciñal histórica”. Por ello, la edil recuerda lo imperativo de trabajar de forma coordinada desde todas las administraciones públicas, así como de forma unánime, para eliminar los focos de contaminación y paliar la situación.